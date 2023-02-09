酒吧喬債破局...狠少年撂人痛扁砸車　警霸氣喊：都給我坐下來！

記者邱中岳／台北報導

北市中山區林森北路巷弄內，2名男子在酒吧商討債務，雙方一言不合發生衝突，追討債務的男子一方有10多人在場助陣，其中4人動手毆打欠債男子，最後警方到場壓制要求現場人等坐下，訊後將動手4人帶回派出所偵訊，另外欠債的男子除了被徒手毆打之外，連汽車也被對方砸毀。

警方調查，24歲的周姓男子9日前往林森北路145巷弄內的酒吧，與17歲的駱姓男子等人商討債務，雙方談判破局，年僅17歲的駱姓少年與現場3名一起喝酒的男子，竟圍毆周男，造成周男肢體全身有擦挫傷，店家發現後也立刻報警處理。

▲駱姓少年等10多人在酒吧飲酒，周男上門協商債務慘被痛毆。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後趕往現場，霸氣喊「全部都給我閉嘴！都給我坐下來！」，調查發現，駱姓少年等10多人在酒吧喝酒，周姓男子則獨自前往商討債務，一言不合就被駱等4人圍毆，並造成酒吧多處遭損毀，周男的車子也遭砸毀，警方將駱少等4人帶回派出所進行偵訊。

▲駱姓少年與周姓男子商討債務，一言不合駱男等4人出手攻擊對方。（圖／記者邱中岳翻攝）

駱少等人與周姓被害人均表示因債務糾紛發生嫌隙，但對於債務金額、欠債原因均隻字未提，目前警方還在循線追問駱少動手打人原因，並將駱等人依照毀損、恐嚇罪嫌送辦。