便當店「2個月漲2次」　他見門口價格崩潰！網友嘆：快活不下去

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者張一中攝）

記者朱祖儀／綜合報導

近來連鎖業者紛紛喊漲，讓不少人哀號「薪水跟不上漲價速度」。一名網友就抱怨，經常光顧的便當店今年元旦才漲價，沒想到年後又漲了，讓他相當崩潰，忍不住大罵髒話，「漲價速度會不會太快？」文章曝光隨即掀起討論，不少網友都認為漲太兇了，也有人看到自家附近的物價，感嘆「快活不下去」。

原PO在PTT發文表示，最近到便當店覓食，沒想到竟然「又漲價了」。原來該店在今年元旦才調整過價錢，當時蒜泥白肉便當是85元，沒想到近日他去購買的時候，發現本來貼在門口的價錢全都被貼了膠帶，一個蒜泥白肉便當漲到95元，讓他相當不滿「今年才開始多久，你便當漲了10元」，最後只能改買滷肉飯再回家煎顆蛋，簡單解決一餐，好奇「有沒有漲價速度飛快的八卦？」

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不少網友看到後紛紛表示，「進店一個價，飯中一個價，結帳另一個價」、「你煎的蛋也漲不少哦」、「重點油價電價沒啥漲，物價厲害了」、「就說年後會漲啊，再度萬物齊漲」、「現在都一天一餐了」、「自炊最好，營養均衡，用好油，青菜健康便宜又好吃」、「狂漲基本工資的後果」、「以前油電小漲罵翻，現在萬物齊漲」、「物價早就吃掉薪資漲幅了」。

也有人分享自己遇到的狀況，「我這邊燒鴨105了」、「我這邊燒肉便當180，都快活不下去」、「我家附近便當店也說3月要再漲了，一年漲3次真的很扯」、「附近串烤原本10塊，1年多漲4次變14塊」、「常吃的一家愛店，土魠魚羹麵從55漲到75，有夠誇張」、「我家樓下水餃約十年前3塊，現在6塊，馬上邁向6.5」、「我這邊雞腿漲10元」、「2個月內路邊攤鳥蛋25變35」。