千公斤重神龜5聖筊帶走　高雄新科里長「開箱」爽送里民

記者吳奕靖／高雄報導

現在當里長可不容易！除了要解決里民「包山包海」的大小事之外，就連祈福這件事也少不了！高雄市三民區達勇里新科里長李少緯就在元宵當天前往大港保安宮，以5個聖筊求得千公斤重的龜，11日找來吊車把平安龜帶回里內，跟里民一起分享。

▲三民區達勇里長李少緯把乞來的千公斤重神龜分享給里民 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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三民區達勇里長李少緯是初次選上，為了首次以里長身份度過的新年，特別在元宵節當天前往祭奉保生大帝的大港保安宮乞龜，大港保安宮為在高醫旁邊，是三民區歷史非常悠久的廟宇，香火鼎盛信眾非常的多，李少緯跪在神尊面前，誠心乞求以5個聖筊帶走了千公斤重的平安龜。

▲三民區大港保安宮的千公斤重神龜 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲里民摸著千公斤重神龜 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

11日良辰吉時找來吊車，把這千公斤重的龜帶回了里內，同時找到法師念誦持咒，看到這麼重的平安龜，里民都非常開心，紛紛來到平安龜的旁邊伸手摸摸，似乎要把李少緯祈求帶來的平安福氣一起轉移到自己身上，下午5點準時開始「開龜儀式」，里民也來到這裡一同分享平安龜裡頭的米、米粉、麵線跟餅乾以及罐頭等。

李少緯說：「這一次很高興也很榮幸代表達勇里全體里民，向大港保安宮的保生大帝祈求健康，里內風調雨順，也很開心神明能夠賜予我們神龜，現在跟里民分享之後，大家能諸事順遂」。李少緯會說自己會乞求到神龜，其實就在乞求之前就有「靈感」應該是自己會乞到，或許冥冥之中就有著指引，保生大帝想透過神龜來福澤達勇里。

▲三民區達勇里長李少緯把乞來的千公斤重神龜分享給里民 。（圖／記者吳奕靖翻攝）