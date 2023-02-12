高雄餐廳「下載抖音禁入內」！網狂刷1星負評　老闆怒：截圖提告

▲高雄海鮮火鍋餐廳「釣客食堂」日前開第一槍宣布「手機下載抖音禁入內」。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

日本一名高中生在「壽司郎」店內舔醬油罐，並拍攝成影片上傳到抖音，造成壽司郎股價、商譽重挫，為防止模仿潮，高雄海鮮火鍋餐廳「釣客食堂」日前宣布「手機下載抖音禁入內」，引起正反議論，Google評論也慘被狂刷一星負評。老闆今(12日)表示，尊重言論自由，但是不理智行為造成的損失、名譽毀損和公然污辱，都會一一截圖提告。

▲「釣客食堂」為防止抖音模仿挑戰，宣布下載抖音禁入內。（圖／記者吳世龍攝）

「釣客食堂」日前在臉書粉絲團發文指出，基於日本有民眾為了拍攝抖音而到大型連鎖餐廳內，用不衛生方式舔弄公共餐具，因此特此宣布「即日起本店禁止任何抖音拍攝、抖音網紅入內」，以免發生亂舔情況。

貼文一出後，有網友力挺「優質店家」、「意圖使人去吃爆」、「真的超愛這個老闆」、「抖音一響，父母白養」、「沒有下載的可以得到一張好棒棒貼紙嗎」、「這間店太有個性了吧」。

不過也有網友質疑，「進入用餐要檢查手機？」、「日本人上傳推特，然後怪大陸的抖音，這種邏輯，只能說真棒」，甚至有大批網友擁至Google評論狂刷一顆星，「檢查手機？還以為到了北韓XD」、「入內用餐會先檢查手機的APP，我當下還以為是共產黨來了@@''」。

▲▼店家Google評論被狂刷一星負評。（圖／記者許宥孺翻攝）

《東森新媒體ETtoday》實際詢問到店家，老闆表示：「當初發起這個活動是因為，日本一名高中生到壽司郎模仿抖音的挑戰，造成店家損失，而剛好有一位網友在網路上製作「手機下載抖音禁入內」的圖片，我們跟他聯繫後，同意授權使用作為貼紙，發放給別的店家，就是怕還有人會去模仿抖音挑戰而造成店家的影響。」

而針對網友給予負評的部分，老闆強調，是為了制止所有想要進行無厘頭挑戰的人，不要來影響店裡的用餐環境，以及造成客人的困擾，「我們從頭到尾並沒有要去檢查客人的手機，只是希望來店用餐時，不要拿出手機要模仿這個挑戰。」

▲針對不理智的評論，老闆表示將會一一截圖提告。（圖／記者吳世龍攝）

老闆進一步表示，每個人都有言論自由，他也都接受，坦白說，臉書、IG、推特、抖音，任何東西缺少了也不會影響到生活，可是卻有人認為抖音不見，對他們影響非常大，而跑來做負面留言，甚至在Google評論瘋狂刷負評，這些不理智行為，對店家造成的損失、名譽毀損和公然污辱，「我們都會一一截圖提告。」

針對老闆的做法，第一次到店家用餐的王姓顧客表示，疫情當下，要保護每一個人，所以老闆的做法是正確的，應該要給他按個讚。

▲現場顧客表示贊同老闆的做法。（圖／記者吳世龍攝）