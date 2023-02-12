外面賣80元！見吃到飽1物他竊喜「5碗就回本」　一曝成本虧慘

▲原PO認為喝五碗酥皮濃湯就能回本了。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

在餐廳單點一碗酥皮濃湯，通常大概50元左右。就有網友到牛排店花300元吃到飽，發現有酥皮濃湯可以拿，突然心生一計、想要吃回本，「這外面一碗也要7、80（元）吧？我拿個五碗，老闆不就虧爛？會不會被我吃到哭出來啊？」貼文一出，其他人卻竊笑「老闆謝謝你」，曝光酥皮濃湯成本超低。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「牛排自助吧狂吃酥皮濃湯老闆會哭出來嗎」，說他到一間有自助吧的牛排店用餐，花300元吃到飽，發現那間有酥皮濃湯可以拿，忍不住在心中盤算，「這外面一碗也要7、80（元）吧？我拿個五碗，老闆不就虧爛？」

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看到貼文，其他人不禁直呼天真，「你知道一片酥皮才多少錢嗎」、「成本不知道有沒有售價一半勒」、「老闆會哭啊！開心的笑到哭」、「烤出來的電費可能都比酥皮貴」、「成本最低又容易飽的」、「烘焙材料店逛過嗎？去了就知道這都很便宜」、「過幾年你的身體會哭出來。」

就有網友算給原PO看，「酥皮26片才賣180元」、「酥皮一片大概5～10元，湯算10元，喝20碗有賺」、「一片（酥皮）6.6元，湯算你5元，電費差不多5元，20元一碗，賺爛？」「做過，一碗成本不到10塊」、「酥油、麵粉、太白粉、玉米、黃油，多貴？」

有人則教學吃什麼比較划算，「真的想要回本的話，我會狂吃蔬菜跟肉，其他不吃」、「去喝他的羅宋湯，狂撈裡面的牛肉才划算啦」、「湯類一碗成本大概10元，找找看有沒海鮮吃，才有辦法回本，沒有的話就吃水果吧」、「我家人都狂吃生菜沙拉，自己買來弄不便宜」、「我都羅宋湯牛肉撈滿一大碗。」