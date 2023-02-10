3／12前免費搭！他首日直擊「安坑輕軌這1站」驚呆：已排500人

▲新北捷運安坑輕軌2月10日通車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

安坑輕軌今（10）日正式通車，一名自稱捷運迷的網友，下午3點多時赴十四張站搭車；沒想到，現場出現巨無霸人龍，他目測已排500人之多，而鄉民們也洗版驚呼「太扯了吧！」

新北捷運公司今下午1點，正式發出「安坑輕軌」首班車，隨即展開為期1個月的試營運，自2月10日到3月12日止，凡持電子票證於進出站時刷卡，皆可免費搭乘，若無電子票者，則須購買單程票。

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一名網友在PTT貼出現場照片，表示下午3點多到十四張站外，目測已排了500人，預估得排1小時才能上車，這讓他傻眼不已。

▲十四張站外出現超長人龍。（圖／翻攝自PTT）

對此，大票鄉民紛紛回應，「台灣人的時間真的很不值錢」、「試營運免費搭乘1個月」、「現在還在下雨欸」、「下雨天排隊當免費仔？這很台灣」。

值得一提的是，安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站，十四張站（K9）可與新北環狀線銜接轉乘，正式營運後，每日運行時間為6時-24時，票價比照淡海輕軌採階梯費率制，一段票價為20元，最高25元；另外，也將推出常客回饋金計劃，搭乘每滿200元即可回饋50元。

▲安坑輕軌路線圖。（圖／新北捷運公司提供）