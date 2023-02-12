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明開學日變天！強冷氣團入夜抵台「一天內驟降10度」最冷時段曝

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明晚降溫，迎風面降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣溫暖且穩定，不過明日起受到冷氣團或強烈冷氣團南下影響，明晚溫度明顯下降，周一、二溫差可達10度，早晚低溫只剩下10度，預計周二到周四清晨最冷，且周二還有華南水氣影響，北部、東半部、中南部山區降雨機率高，預計周五冷空氣減弱，恢復穩定的晴朗天氣。

臉書粉專天氣風險表示，今日白天偏暖甚至略嫌悶熱，但早晚感受稍偏涼。明天上半天以前仍然是類似的穩定偏暖天氣，下午至傍晚將開始有顯著的天氣變化出現。微弱鋒面通過後冷氣團或強烈冷氣團南下，迎風面北部、東半部地區陸續轉為陰雨天氣。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲今日各地溫度預測。（圖／氣象局）

周二華南水氣東移，中南部雲量也會增多轉多雲局部陰天，山區附近可能有局部短暫雨。周三以後水氣才會逐漸減少，不過北部、東半部仍有局部短暫雨機會，中南部則是陸續恢復多雲到晴。周四以前北部、東半部降雨機率都偏高。

受冷氣團影響，預計明晚開始降溫，周二白天明顯轉冷，北部高溫只有約15-16度，與前一天的溫差會達到10度左右，其他地區也會有4-6度的降幅。

最低溫的時間預估在下周二晚間到下周四清晨，北部市區低溫約12度，郊區10度，中部11-13度，南部、花東14-16度。冷空氣影響期間水氣不算多，中高層的冷空氣強度也不太夠，高海拔山區降雪機會不高。

周五冷空氣明顯減弱，屆時各地的水氣不多，預估大多數地區都是晴到多雲天氣，氣溫也會逐漸回暖。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

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