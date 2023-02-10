把握周末出遊！下周雨區擴大　一圖看低溫崩跌「最凍時間曝」

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

周末東北季風減弱，各地溫度回升，除迎風面地區有局部短暫雨外，各地晴到多雲，不過下周一(2/13)起天氣將出現變化，雨區擴大，下周二情人節(2/14)大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團來襲，溫度大降溫，最低溫將出現在下周三(2/15)到下周四(2/16)清晨，低溫下探10度，後期預測還將有一波強冷空氣接力南下。

中央氣象局預報員趙竑表示，明天周六(2/11)東北季風減弱，溫度將回升，明天到下周一(2/13)上午天氣比較穩定，受東風影響，降雨以迎風面地區為主，包括基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區等有局部短暫雨，其他各地多雲到晴。周日(2/12)偏東南風，各地天氣晴到多雲，雖東半部地區有零星飄雨，但仍以穩定天氣為主。

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下周一(2/13)下午過後天氣將出現變化，趙竑表示，受到鋒面通過影響，加上大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，雨區將擴大，北部、中部山區有局部短暫陣雨；下周二到下周四清晨(2/14~2/16)受冷氣團影響，降雨仍以迎風面北部、東半部、恆春半島為主，將有局部短暫雨，不過降雨雨區和時間都將趨緩，下周二中部山區也有短暫雨。

另下周三、四(2/15~2/16)雖有雨區，但因天氣偏乾，降雨較為零星。下周四(2/16)白天開始冷空氣減弱，下周五、下周六(2/17~2/18)基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北也有零星飄雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

溫度的部分，趙竑指出，下周一(2/13)之前，中部以北低溫16到18度，其他地區19到20度，白天高溫北部和宜花22到25度，其他地方26到29度，南部內陸可到30度以上，較為溫暖。

下周二(2/14)過後大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，溫度將大幅下降，趙竑分析，下周二清晨開始將降溫，中部以北溫度為15到16度，其他17到19度；白天溫度不會回升，其他高溫可到25到26度。

趙竑指出，下周最低溫將出現在下周三(2/15)到下周四(2/16)清晨，桃園以北低溫12到14度，其他地區15到16度，某些沿海空曠地區最低溫下探約10度；溫度會在下周五(2/17)回溫，不過後期可能會再有一波冷空氣南下，時間點還不確定，仍待進一步觀察。