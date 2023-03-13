今天衝了！　超商「2大咖啡買1送1」連喝4天

▲全家限時4天2大咖啡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控、茶控們開喝了！全家驚喜祭出限時4天「2大咖啡買1送1」，包括中杯單品拿鐵、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵通通有，只要使用指定電子支付即可享優惠，加碼還有「私品茶全品項第2杯7折喝」，現在就衝。另，7-11今（13）日也於全門市推「4大咖啡飲品買1送1」，通通別放過。

▲私品茶也可享第2杯7折優惠。

全家即日起至3月16日於全門市祭出限時4天「中杯單品拿鐵買1送1」、「大杯蜜露珂娜膠原拿鐵買1送1」共2大好康，限同品項，且須使用全盈+pay支付才可享有優惠；加碼喝「私品茶全品項第2杯7折」，小確幸肯定要搶一波。

▲7-11今日限時1天於全門市祭出「4大飲品買1送1」 。

另，7-11全門市今（13）日也祭出限時1天「4大咖啡飲品買1送1」優惠，優惠品項有「CITY CAFE特大美式咖啡」、「CITY TEA春日莓好冰茶」、「CITY TEA春日莓好奶茶」及「CITY PEARL春日莓好氣泡珍珠」，通通可享「同品項買1送1」，加碼喝「CITY CAFE特大拿鐵買2送1」。

除外OPEN POINT APP行動隨時取今（13）日同步祭出限定優惠，包括「CITY CAFE特大杯美式咖啡買2送2（限5萬組）」、「CITY TEA冰淇淋紅茶買1送1（限2萬組）」等咖啡飲品好康，並開放寄杯、冷熱互換，把握機會囤。