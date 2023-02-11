　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不滿哥出租房子他上門理論　房客掏槍示威走火...倒楣女友中彈倒地

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名徐姓男子不滿哥哥未經同意，擅自將父親留下的房產出租，長期與哥哥、房客發生爭執，3日晚間徐男再次前往租客家爭論，雙方拉扯間誤扣板機，槍枝意外走火波及一旁觀戰的徐男女友，原本簡單的口角糾紛直接變成刑事案件。

▲房子出租房東不是我　女陪男友討公道！槍枝走火衰中彈。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲王男不滿房東弟弟多次找麻煩，見父親被推倒後拿出槍要討公道，未料雙方拉扯間造成槍枝走火。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣警局新湖分局於3日上午10時許接獲報案，警方趕赴現場發現女性傷者右小腿槍傷、無生命危險，但犯嫌早已駕車逃逸。

開槍的王嫌供稱，徐姓男子是房東的弟弟，雙方長輩更是多年好友，只是徐男不滿哥哥未經同意擅自將父親留下的房子租給他們，多次前往理論。當日早上，徐男帶著女友再次前往，與王男、王男70多歲的父親發生口角，雙方一陣推拉間，王父被推倒在地。

王男氣不過，遂打電話通知友人黃男一同助陣，再添戰力後王男心生惡膽，竟拿出槍枝作勢威嚇，沒想到徐男無懼威脅直接上前奪槍，拉扯間槍枝走火，因此誤射一旁的徐男女友。

▲房子出租房東不是我　女陪男友討公道！槍枝走火衰中彈。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼王男堅稱對方先動手推倒父親，自己氣不過才會掏槍。

▲房子出租房東不是我　女陪男友討公道！槍枝走火衰中彈。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方立刻成立專案小組並報請檢察官指揮偵辦，調閱監視器後鎖定犯嫌身分隨即開始追緝，同日晚間7時許，警方在苗栗竹南地區將王、黃2人逮捕歸案，同時起獲作案槍枝1把、子彈17顆及海洛因、安非他命等毒品。

王嫌堅稱是對方先動手，看到父親被推倒受傷才會氣不過，王父也前往醫院驗傷完畢，揚言要對徐男提告。

警方調查，王男為工地工人與黃男均無幫派背景，全案依殺人未遂、觸犯槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，移送新竹地檢署偵辦，並報請聲押、溯源追查槍械及毒品來源。

▲房子出租房東不是我　女陪男友討公道！槍枝走火衰中彈。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲槍枝走火波及站在一旁的徐男女友，經送醫治療後已無生命危險。

►5秒狂轟天道盟分會長10槍　ATM補鈔搶匪拒供幕後Boss！3嫌起訴

►三角錐不放回「害民宅門口變免費停車場」　地主氣炸：一定提告

►逃逸女移工成2寶媽又挺5月肚　移民署「這專案」讓她開心到哭

►竊盜慣犯也開工！通緝男初五翻進工地　「整理鷹架」鞋印露餡

ET快訊
金正恩愛女名字曝光！　 北韓下令「同名女性1周內改名」
便秘人必吃「1綠色水果」拉超順！　腸胃不適也好了
丫頭老公暴怒「最討厭妳說這句話」！　她嚇傻：很多人的地雷
快訊／閻家驊慘了！　T1出重手「不可進入比賽球場」
閻家驊開賭20分鐘輸10萬！　政治人物、黑幫大哥也在列
快訊／名嘴「砲哥」驟逝　家屬悲慟發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／男獨攀「谷關七雄」馬崙山！途中抽筋想吐　4警消護送下山

閻家驊「天九牌」20分鐘輸10萬又遇警抓賭　政治人物、黑幫也在列

快訊／中和公車轉彎撞飛路人急剎車　婦左手骨折...乘客摔倒雙送醫

桃園市民簡訊檢舉違停...被回：違反社維法　警方認錯向當事人道歉

不滿哥出租房子他上門理論　房客掏槍示威走火...倒楣女友中彈倒地

土耳其地震台灣搜救隊將撤退？　消防署：持續搜救...暫無撤離計畫

快訊／媒體名嘴「砲哥」驟逝　家屬悲慟發聲明

白色賓士抄近路逆向左轉　運將按聲喇叭...慘被一路逼車嗆聲

OL誤信小額貸款廣告！加LINE衝超商狂買遊戲點數　被詐81萬哭了

菜販見女子墜樓躺地報警...她掰：從4樓爬下來　真相曝光眾人傻眼

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

劉以豪告白「我的第一次」　遭打槍..最後親到床上補償♥

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

摩托車方向燈聲＋清唱！　完美合音名曲《Happy》

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

獨／男獨攀「谷關七雄」馬崙山！途中抽筋想吐　4警消護送下山

閻家驊「天九牌」20分鐘輸10萬又遇警抓賭　政治人物、黑幫也在列

快訊／中和公車轉彎撞飛路人急剎車　婦左手骨折...乘客摔倒雙送醫

桃園市民簡訊檢舉違停...被回：違反社維法　警方認錯向當事人道歉

不滿哥出租房子他上門理論　房客掏槍示威走火...倒楣女友中彈倒地

土耳其地震台灣搜救隊將撤退？　消防署：持續搜救...暫無撤離計畫

快訊／媒體名嘴「砲哥」驟逝　家屬悲慟發聲明

白色賓士抄近路逆向左轉　運將按聲喇叭...慘被一路逼車嗆聲

OL誤信小額貸款廣告！加LINE衝超商狂買遊戲點數　被詐81萬哭了

菜販見女子墜樓躺地報警...她掰：從4樓爬下來　真相曝光眾人傻眼

男嬰才剛出生10天！裸體活埋瓦礫90小時　救援隊緊抱瘦弱身軀供暖

「長腿工讀生」趴餐桌想偷食物　主人現身牠秒裝沒事：兇手不是我

若核災爆發「這2國」最安全！　科學家點出3大生存優勢

不准撞名！金正恩愛女屢曝光　 傳北韓下令「同名女性1周內改名」

台東開設50歲以上COVID-19疫苗接種站　上下午各300名

台灣球迷當助力　陳金鋒談中華隊經驗：學習控制自己

火鍋料熱量排行！「麻辣鍋必備1物」最胖　吃了要快走27mins

兄弟拚三連霸本土投手是課題　前旅美雙投拚開季一軍

有故事的蛋糕！草屯老宅甜點咖啡館　以愛之名化悲傷為力量

護老防新冠！台東開設50歲以上接種站　即日起接種贈百元禮券

10個月大小老虎狂發超萌奶貓音 還歪頭裝無辜...園方：想媽媽了！

社會熱門新聞

即／名嘴「砲哥」猝死街頭　路人：開門就倒下

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

AMG-C63失控撞爛一排車　24歲無照男這下賠慘了

快訊／中油汰換天然氣管線工程意外！烈焰狂竄3樓高

女士官遭「老漢推車」內射　挨告軍官驚覺：她男女通吃

即／新莊情侶13樓墜落　女當場死亡男重傷送醫

簡訊檢舉違停違反社維法？桃園警改口：誤植

快訊／媒體名嘴「砲哥」驟逝　家屬悲慟發聲明

短裙妹亂丟垃圾！店主怒放原地：不收就檢舉

搖夾娃娃機撞落11碗泡麵　1原因無罪

萬華查「黑粒仔」賭場　赫見前台啤總教練在場

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

畫面曝！高雄女疑闖紅燈過馬路　被撞飛又被輾慘死

更多熱門

相關新聞

死亡車禍影片曝　野馬酒駕男迎面撞Vios

死亡車禍影片曝　野馬酒駕男迎面撞Vios

基隆市台2線（濱海公路）52.5公里處今（11日）上午11時許發生黑色野馬轎車迎面撞Toyota Vios事故，導致Vios駕駛72歲吳姓男子當場失去意識，送醫搶救仍不治。警方初判，野馬駕駛酒駕，跨雙黃線駛入對向車道為肇事因素，而事發當時的行車紀錄器影片也曝光。

警辱「原住民就是要錢」　家屬30天後終招魂

警辱「原住民就是要錢」　家屬30天後終招魂

健身男%%完想白嫖　搶援交妹萬元還踹飛她

健身男%%完想白嫖　搶援交妹萬元還踹飛她

通緝男辦手機被警帶走　3歲娃哭喊要爸爸

通緝男辦手機被警帶走　3歲娃哭喊要爸爸

少年帶槍逛捷運月台嚇壞人　扮警察還配槍

少年帶槍逛捷運月台嚇壞人　扮警察還配槍

關鍵字：

槍枝租房祖產影音

讀者迴響

熱門新聞

即／名嘴「砲哥」猝死街頭　路人：開門就倒下

房仲曝隋棠私下態度　證實鄰居：比一般人敏感

張景嵐認愛了！十指交纏照激閃

快訊／長壽電視劇男星驚傳在家離世！

不是鄰居難搞！隋棠豪宅「便宜5000萬」真相曝光

腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

吳鳳直擊台人捐物資倉庫現場！

2023「上半年桃花運TOP3」出爐！

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

遺物發現3400萬　她帶出門被重判

北市殯儀館冰櫃塞爆！　80具遺體放禮廳「冷氣風扇降溫」

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

發錢了！一條件可領「57600元」

他資產千萬調信用卡額度被退件　補1圖換銀行道歉

東京大雪警報　上百航班取消

更多

最夯影音

更多
點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化
陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面