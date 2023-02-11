不滿哥出租房子他上門理論　房客掏槍示威走火...倒楣女友中彈倒地

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名徐姓男子不滿哥哥未經同意，擅自將父親留下的房產出租，長期與哥哥、房客發生爭執，3日晚間徐男再次前往租客家爭論，雙方拉扯間誤扣板機，槍枝意外走火波及一旁觀戰的徐男女友，原本簡單的口角糾紛直接變成刑事案件。

▲王男不滿房東弟弟多次找麻煩，見父親被推倒後拿出槍要討公道，未料雙方拉扯間造成槍枝走火。（圖／記者陳凱力翻攝）



新竹縣警局新湖分局於3日上午10時許接獲報案，警方趕赴現場發現女性傷者右小腿槍傷、無生命危險，但犯嫌早已駕車逃逸。

開槍的王嫌供稱，徐姓男子是房東的弟弟，雙方長輩更是多年好友，只是徐男不滿哥哥未經同意擅自將父親留下的房子租給他們，多次前往理論。當日早上，徐男帶著女友再次前往，與王男、王男70多歲的父親發生口角，雙方一陣推拉間，王父被推倒在地。

王男氣不過，遂打電話通知友人黃男一同助陣，再添戰力後王男心生惡膽，竟拿出槍枝作勢威嚇，沒想到徐男無懼威脅直接上前奪槍，拉扯間槍枝走火，因此誤射一旁的徐男女友。

▲▼王男堅稱對方先動手推倒父親，自己氣不過才會掏槍。





警方立刻成立專案小組並報請檢察官指揮偵辦，調閱監視器後鎖定犯嫌身分隨即開始追緝，同日晚間7時許，警方在苗栗竹南地區將王、黃2人逮捕歸案，同時起獲作案槍枝1把、子彈17顆及海洛因、安非他命等毒品。

王嫌堅稱是對方先動手，看到父親被推倒受傷才會氣不過，王父也前往醫院驗傷完畢，揚言要對徐男提告。

警方調查，王男為工地工人與黃男均無幫派背景，全案依殺人未遂、觸犯槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，移送新竹地檢署偵辦，並報請聲押、溯源追查槍械及毒品來源。

▲槍枝走火波及站在一旁的徐男女友，經送醫治療後已無生命危險。