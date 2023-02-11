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花蓮奪全球最好客城市第2名　新、馬、日3國率團踩線尋商機

▲新加坡、馬來西亞旅行業者與花蓮觀光業者交流互促商機。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新加坡、馬來西亞旅行業者與花蓮觀光業者交流互促商機。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮勇奪國際知名旅遊平台Booking.com「全球最好客城市」第二名，卓越成績吸引國外媒體報導外，國外旅行業者更紛紛來花蓮踩線安排遊程！2月份就有來自新加坡、馬來西亞旅行業者來花蓮踩線探訪特色景點；此外2月10日至11日更有來自日本四國及岩手縣盛岡市的官員及觀光業界代表分別拜訪縣府，除加強雙方交流外，更期待為國境開放後的花蓮旅遊市場帶來更多產值與商機！

縣長徐榛蔚表示，隨著疫情趨緩後國境開放，國際旅遊市場也開始回溫。花蓮縣政府鎖定東南亞市場，首波邀請新加坡、馬來西亞等國的旅行業者來花蓮踩線。

▲新加坡、馬來西亞旅行業者與花蓮觀光業者交流互促商機。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府觀光處舉辦推介會，邀請觀光業者向新加坡、馬來西亞旅行業者介紹景點及遊程。

花蓮縣政府觀光處長張志翔說，2月6至8日就有來自馬來西亞星洲日報、汶萊聯合日報等共10家報章雜誌與網路媒體記者，在縣府的協助下安排來花蓮旅遊採訪，並以顯著篇幅報導花蓮勇奪「全球最好客城市」第二名的消息，透過加深當地民眾對花蓮自然及人文特色的印象！2月8日至10日更有來自新加坡、馬來西亞的旅行業者來花蓮踩線，由縣府提供遊程並安排導遊，探訪七星潭、東大門夜市、大農大富、林田山等地，一行人體驗溫泉旅宿、原民慢食及農場DIY等特色景點，對於花蓮優質旅遊環境及自然人文特色留下深刻印象，更表示將推薦國際旅客到花蓮深度探訪；本縣食宿行及伴手禮業者與觀光相關公協會代表2月9日在縣府安排下更與新、馬業者媒合交流，並預計將在2月14日與另一團來自馬來西亞的大型旅行社業者舉辦推介會，透過兩地業者合作帶客來花蓮，讓全世界旅客都能到花蓮體會山海與人文之美。

▲新加坡、馬來西亞旅行業者與花蓮觀光業者交流互促商機。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

日本觀光交流協會四國支部拜會縣府觀光處及花蓮縣觀光協會。

花蓮縣政府指出，除了旅行業者踩線之外，2月10日也有日本觀光振興協會四國支部長泉雅文、德島縣觀光協會課長松浦哲也等一行人至縣府觀光處拜會，泉雅文支部長表示對於花蓮在地的原住民文化有深刻印象，未來會把縣府所製作的觀光摺頁及行銷影片傳遞給當地旅行業者及學校，讓日本觀光客或學生來花蓮旅遊或辦理畢業旅行時能有更多認識。此外來自日本岩手縣盛岡市及花蓮盛岡交流協會等一行人2月11日也將拜會縣長徐榛蔚，雙方預計將就城市交流、觀光互訪、農特產品銷售及文化交換等議題進行討論，預計也將促進日本遊客訪花商機。
 
更多活動內容請詳：
花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/ 花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour/

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