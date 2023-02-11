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土耳其阿伯「叼菸」爬出瓦礫堆！重見光明連吸好幾口　超狂片瘋傳

▲▼土耳其阿伯獲救還在抽菸。（圖／翻攝推特）

▲土耳其一名阿伯獲救時仍叼著香菸。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

土敘邊境6日發生世紀強震，土國阿德亞曼省（Adıyaman）一名阿伯獲救時，嘴裡叼著香菸，自行爬出瓦礫堆，他和搜救人員一邊交談，一邊揮舞夾著香菸的手指，淡定模樣都被攝影鏡頭捕捉下來，甚至獲得土耳其國防部轉發。

▲▼土耳其阿伯獲救還在抽菸。（圖／翻攝推特）

▲▼土耳其阿伯獲救還在抽菸。（圖／翻攝推特）

▲阿伯獲救時看起來相當淡定。（圖／翻攝推特）

影片中，阿伯看起來意識相當清楚，外表也沒有明顯外傷，不僅能夠自行爬出廢墟，對答也非常流暢。他獲救過程始終不忘叼著或拿著香菸，直到躺上簡易擔架，才被搜救人員取走。

土耳其國防部發文表示，8日上午，第3軍團司令部工兵營前往救災，在阿德亞曼或埔公寓（Adıyaman Umut）廢墟挖掘時，救出了索納．圖泰金（Soner Tuğtekin）。

這段影片被土耳其媒體廣為報導，也獲得全球網友瘋傳，被認為在巨大傷痛的時刻，帶來喘息空間與希望。許多人認為，圖泰金面臨死亡卻仍平靜以對，非常不簡單，但也有人指出，雖然阿伯表面鎮定，內心卻可能已經被嚇壞，才會藉由吸菸的習慣動作尋求安全感。

土敘邊境強震發生迄今已逾6日，根據最新統計，土耳其2萬665人死亡、敘利亞3513人死亡，兩國合計共2萬4178人喪命。不過，儘管黃金救援72小時已過，搜救人員仍不放棄一絲希望。

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