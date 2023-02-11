短裙辣妹超沒品！亂丟垃圾全被拍　店家怒留原地：一周內來拿走

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

超沒公德心！5個年輕人將車臨停在豆花店門口，把車開走時竟隨手把兩杯飲料亂丟在車邊，店主發現追出來，年輕人還嘻嘻哈哈否認，不過過程包含車牌號碼都被監視器清楚拍到。老闆目前仍將飲料放在現場，限他們一周內自行回來處理，不然就檢舉。和美鎮公所也表示，亂丟垃圾可依法開罰1200元以上、6000元以下罰款。

▲彰化和美鎮有短裙辣妹亂丟垃圾，店家要求拿走，還不理不採。（圖／和美公所翻攝翻攝）

彰化和美的鹿和路六段是和美市區，有許多多店家小吃林立。監視畫面可見，5名年輕男女手拿飲料、食物，上了一台銀色轎車，其中一名長髮短裙妹坐上車後，直接將車上喝完的飲料杯丟在地上，關上車門。店家出來撿起飲料杯，敲窗詢問，又繞到另一邊的車門，發現地上竟然還有另一杯，但車內年輕人不僅否認亂丟，還嘻嘻哈哈。

店主無奈拿著兩杯飲料，目送年輕人驅車離去，事後隔壁店家向老闆表示，飲料確實是那群年輕人丟的，老闆調閱監視器證實後，憤而將飲料杯放在原地，並PO文要年輕人自行回來處理，不然就檢舉。

和美鎮公所表示，這些民眾確實亂丟廢棄物，公所將會依據廢棄物清理法依法告發，處1200元以上、6000元以下罰款，也呼籲民眾不要隨便丟棄廢棄物，以免受罰。