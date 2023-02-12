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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「星雲弔唁團」成員曝光　葉小文遭拒入台：不是遺憾，我是憤慨！

▲▼ 龍明彪、大覺寺 。（圖／信眾提供）

▲陸「星雲弔唁團」、大陸國台辦副主任龍明彪。（圖／信眾提供）

記者任以芳／台北-江蘇宜興報導

大陸「吊唁星雲團」申請來台未獲批准入境，38名團員昨11日改赴江蘇無錫宜興大覺寺弔唁，整團於今（12）日下午3點參加法會活動。弔唁團團長」、大陸國台辦副主任龍明彪致詞表達對星雲大師緬懷，未獲台灣批准入境的大陸前宗教事務局局長葉小文則痛批，「民進黨當局阻擋『弔唁團』赴台，連一點起碼人道主義都沒有，不是遺憾，我是感到憤慨！」

大陸吊唁團於今天下午3點，前往佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺吊唁星雲法師。主要成員有吊唁團團長、中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪，中共中央統戰部有關機構負責人員，中國佛教協會會長演覺及星雲故鄉江蘇省各界代表出席吊唁儀式。

知情人士向《東森新媒體ETtoday》記者透露，「這次大陸官方非常重視星雲大師圓寂法會，派出成員和長老級別規格非常高。」

他也透露，寺廟人員從昨天到今天上午緊急布置會場，寺廟大殿安排200多人席坐，弔唁會場採取宜興大覺寺與高雄佛光山兩地連線方式進行，主要參加人員有大陸「星雲吊唁團」與佛光山住持心保法師。

▲▼ 龍明鑣 大覺寺 。（圖／信眾提供）

▲大陸前宗教事務局局長葉小文全程站在龍明彪（中間）身邊 。（圖／信眾提供）

為何提前安排視訊連線？根據知情人士透露，「陸方弔唁團是最後一刻被通知無法前來，考量明13日星雲法師圓寂法會流程已經安排妥當，無法臨時安插任何環節，因此提前一天與弔唁團成員視訊，完成陸方無法前來的遺憾。」

根據現場照片顯示，被台灣特地點名無法入境的葉小文也出席，全程站在龍明彪身邊，並未公開致詞。他會後接受採訪說，「民進黨當局阻擋『弔唁團』赴台，連一點起碼人道主義都沒有，不是遺憾，我是感到憤慨！」

他也指出，「但是大師的遺願，兩岸和合相終相連的遺願，一定能實現。」

▲▼ 龍明彪、大覺寺 。（圖／信眾提供）

▲龍明彪於宜興大覺寺和高雄佛光山連線致詞。（圖／信眾提供）

龍明彪致詞也指出，吊唁團原本昨天一早去台灣，到佛光山與星雲法師做最後的告別，但由於眾所眾周知的原因，無法成行。今天專程前來吊唁，以表達對星雲法師的緬懷與禮敬，感念星雲法師以民族復興為願、為兩岸關系和平發展作出的重要貢獻。

龍明彪說，大陸方面向佛光山僧眾表達慰問。衷心希望大家繼承星雲法師遺誌，賡續推動兩岸交流，為祖國統一、民族復興、同胞福祉奉獻心力，以告慰星雲法師。

▲▼ 龍明鑣 大覺寺 。（圖／信眾提供）

▲中國佛教協會會長演覺法師（右下螢幕）。（圖／信眾提供）

中國佛教協會會長演覺法師代表中國佛協和大陸佛教界表達對星雲長老的無盡哀思與敬仰，向佛光山諸位大德法師、護法善信致以誠摯慰問。

佛光山心保法師表示，大陸吊唁團原本計劃不遠千里、克服種種困難親赴台灣佛光山吊唁，幾經周折最後未能赴台，決定到佛光山祖庭大覺寺追思致意，這份情誼佛光山弟子無盡感謝。

心保法師說，家師家國情懷深厚，堅守民族大義，珍視兩岸同文同種的同胞情誼，一生以弘揚中華優秀傳統文化、推動人間佛教為使命，對自己的故鄉始終充滿感情。佛光山弟子將繼承家師的夙願，為推動兩岸佛教交流及兩岸關係和平發展貢獻智慧和力量。

▼ 宜興大覺寺連線現場 。（圖／信眾提供）

▲▼ 龍明鑣 大覺寺 。（圖／信眾提供）

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