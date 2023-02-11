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徐巧芯開第一槍！藍營世代交替掀風潮　北市立委參選大爆炸

▲▼國民黨議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝自游淑慧、張斯綱臉書）

▲國民黨議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝自游淑慧、張斯綱臉書）

記者陳家祥、袁茵／台北報導

去年底九合一大選國民黨一舉拿下14縣市執政權，展現地方包圍中央的氣勢，其中國民黨重新奪回台北市長寶座，讓藍營基層氣勢大振，連任議員成功的徐巧芯，開出第一槍，2024要挑戰現任資深立委費鴻泰，掀起了黨內「世代交替」風潮，《ETtoday新聞雲》整理了藍營有意角逐立委的北市議員名單，有人已明確表態爭取，有人則還在觀望，但無論如何，可以預見，北市立委將呈現參選大爆炸現象。

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲徐巧芯訴求「世代交替」，多次有驚人發言，引起不少關注。（圖／記者李毓康攝）

年紀優勢、戰力不輸　青壯派大膽發起「世代交替」挑戰

士林北投區議員張斯綱日前在臉書上宣布，已準備好要進軍立法院，強調自己經歷台北市議會、以及政治幕僚、民間企業的多重磨練，到立法院一定能發揮監督能力。他也直接喊出目標，未來進入立院後，第一件事就是要提案廢除NCC，痛批NCC獨立性蕩然無存，淪為民進黨言論打手，「這樣的NCC不要也罷」。

表態參選的還有內湖南港區的議員游淑慧。面對擁有全國性高知名度的民進黨現任立委高嘉瑜，游淑慧強調，這是思考後全力以赴的決心，儘管是艱困的任務，但再困難也不可逃避，因此挑戰民進黨、下架民進黨，讓台灣重新回到正軌，是2024共同目標。

去年議員選舉以松山信義選區第一高票當選的徐巧芯，今年開春趁勝追擊宣布參選信義、南松山立委，挑戰黨內老將費鴻泰，強調會和同樣是2018年進軍議會的張斯綱、游淑慧，一起轉戰立院，有信心進入國會後，能將民進黨網軍側翼、疫苗採購合約、蔡英文總統論文等爭議一一解開。

中正萬華議員鍾小平近年來幾度進出國民黨，去年又趁著「同舟計畫」恢復國民黨籍並連任議員，面對這次情勢對藍營大好，他自然也沒有放過，早早就明確表態要角逐中正萬華區的立委。

已在大安文山區連任3屆議員的徐弘庭，去年也宣布要備戰2024年立委選舉，並著重「世代交替」的議題，他若選文山區立委，就會強碰現任資深立委賴士葆，不過徐弘庭認為年輕世代接受磨練、承接更多責任，事關一個政黨能否永續發展，喊話黨要用大智慧處理，否則放任兩世代火車對撞將導致雙輸局面。

同是大安文山區議員的鍾沛君日前宣布參選大安區立委 ，她強調，因過去助理、政治線記者、議員等資歷，自認為能做到在問政上「有理說理」。由於原大安區立委林奕華已出任北市副市長，所以目前處在無立委狀態，但大安區是藍營大票倉，只要獲得黨內提名，幾乎是當選保證，因此大安區已成藍營選將兵家必爭之地。 前大安文山議員羅智強10日也公開宣布參選大安區立委，並且展現志在必得的決心。

另一位大安文山區議員王欣儀也傳出可能參選，王欣儀受訪時表示，自己上次有參選過，這次也不排除，且地方勸進的聲音很多，會希望在大安經營很久的人來當立委，擴大服務。但她提到，目前黨的參選規則還沒宣布，很多狀況還會有變化，因此不急著宣布，且本身就是在地議員，本來該做的服務也不會中斷。 

▲▼國民黨青年部【為戰鬥藍青年點讚】記者會-鍾沛君。（圖／記者黃克翔攝）。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨議員鍾沛君。（圖／記者黃克翔攝）

資深議員也想轉戰立委　黨中央態度、落跑太多席都是考量點

除了青壯派之外，也有不少資深議員「有意願但觀望中」。去年拿下中正萬華區第二高票的郭昭巖，耕耘地方多年，也被點名是參選立委的強棒。郭昭巖表示，目前確實有地方人士勸進，但自己仍在評估中，若真要出征就要有必勝把握。

士北區的汪志冰說，儘管士林北投區目前沒有國民黨立委，但外界關注市議員選舉後落跑議題，不希望議會一次少掉太多席次，所以目前還在考慮，因為要評估的狀況很多，「現在還在觀察，謀定而後動」。

至於屢次被點名的資深議員應曉薇則說，自己其實已經說過很多次，目前完全沒有計畫，因為基本上要看黨的最後指示與安排，自己以高票當選市議員，就先規規矩矩將市議員工作做好，「我覺得為了黨內和諧，我不會主動爭取，樸實將議員工作做好」。

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