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夏立言見王滬寧　陸委會：「威權專斷」與「民主和平」兩不相容

▲▼ 夏立言10日會見王滬寧。（圖／國民黨提供）

▲夏立言（左）與王滬寧（右）會談。（圖／國民黨提供）

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨副主席夏立言10日下午在北京與中共政治局常委夏立言會談，雙方皆提及了國共之間的合作，並強調兩岸和平的重要性。對於王滬寧的發言內容，陸委會晚間表示，北京當局持續對台政治、軍事與經濟脅迫，與台灣人民福祉背道而馳，更對區域和平造成危害，「威權專斷擴張」與「民主和平穩定」兩不相容，這是當前世界公認的事實，也是國際社會積極與台灣交往互動的主因。

陸委會指出，兩岸交流互動應基於理性平等、相互尊重，更應進一步尋求務實溝通、相互理解、化解分歧，「中共高官須思考建設性、有意義的務實處理之道，而非將疫後健康交流的契機，操作成台灣人民排拒的政治宣傳與統戰分化工具。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會重申，中共一黨專制與台灣民主制度存在高度落差，台灣人民對維護國家主權、台海和平及台灣的未來均有一致的主張與堅持、不容其置喙，「過去以來，北京當局屢對兩岸交流進行政治操作與人為干擾，我們呼籲對岸真正改變作法，透過不設前提的溝通面對問題，更要放棄對台強制性作為，真正負責任地維護台海和平、增進兩岸人民福祉。」

另外，陸委會發言人邱垂正9日曾透露，陸委會6日收到國民黨申報夏立言赴陸的來函，但其中並沒有提及會見王滬寧的內容，「政黨人士赴陸，更應反映台灣主流民意對民主和平、反對以武力脅迫方式處理兩岸關係的堅持，共同維護台灣最大的利益。」

根據《新華社》報導，王滬寧在與夏立言的會談上提到，「台獨」與和平水火不容、與台胞福祉背道而馳，「沒有誰比我們更重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望。」

王滬寧強調，國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，深化政治互信，保持良性互動，加強交流合作，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。

夏立言則表示，國民黨執政時期，兩岸在共同的政治基礎上，舉行數次會談，簽署多項攸關民生福祉的協議，開啟了雙方和平穩定、繁榮發展的黃金時代。

夏立言還說，新加坡舉行「馬習會」，為兩岸領導人面對面平等協商、和平交流樹立典範，更得到國際社會的高度肯定，「這不但證明了過去八年本黨兩岸政策的正確性和重要性，而且也是國共兩黨合作下，不可忽視的重大成就。」

▲▼ 夏立言10日會見王滬寧。（圖／國民黨提供）
 

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夏立言陸委會王滬寧

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