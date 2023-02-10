執行長撞爛223萬特斯拉害員工命危！交保又有363萬神車來接他

記者黃宥寧、柯振中／台北報導

台北市內湖區瑞光路10日發生特斯拉自撞路樹事件，車禍導致37歲陳姓副駕駛當場失去呼吸心跳，目前仍在搶救當中。涉嫌酒駕的邱姓駕駛事發後被依法送辦，檢方諭令3萬元交保，走出地檢署後則不發一語，坐上親友開的特斯拉Model S離開現場，全案仍在調查當中。

▲酒駕自撞的邱姓執行長以3萬元交保，走出地檢署後不發一語，搭上親友的特斯拉離開。（圖／記者黃宥寧攝）



警方調查，邱姓男子是某大規模物聯網解決方案供應商公司的執行長，9日晚間與同事在瑞光路一處大樓辦公室飲酒，10日凌晨準備離開，酒駕開著要價223萬元的特斯拉Model 3 Long Range，載37歲陳姓同事、22歲吳姓同事及33歲陳姓女同事離開，豈料才上路不到2分鐘就自撞路樹，還險些波及正在牽車的騎士。

▲內湖一家公司的4名員工開特斯拉，才沒2分鐘就為了閃避車輛撞路樹，路邊騎士也險遭殃。（圖／記者邱中岳翻攝）



車禍發生後，37歲陳姓同事胸腔重創，當場失去呼吸心跳，目前仍在醫院搶救當中，至於邱姓執行長則被依法送辦，訊後被檢方諭令3萬元交保。

▼酒駕自撞的邱姓執行長以3萬元交保，走出地檢署後不發一語。（圖／記者黃宥寧攝）

而邱姓執行長才剛撞爛一輛特斯拉，沒想到步出地檢署後，又有一輛要價363萬的特斯拉來接人。邱姓執行長面對提問則是不發一語，上了親友的特斯拉以後直接離開現場。全案仍在調查當中，詳情仍待釐清。

▲▼內湖特斯拉失控衝撞路樹。（圖／記者邱中岳翻攝）



▼內湖特斯拉車禍。（圖／記者黃宥寧翻攝）



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