快訊／酒後被拱「開特斯拉兜風」撞路樹！執行長3萬元交保

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

北市內湖科學園區一家公司4名員工10日凌晨時分，從瑞光路搭乘特斯拉從地下室離開，在瑞光路上為了閃躲車輛自撞路樹，造成副駕駛座男子胸口重挫，到院前已經沒有呼吸心跳，仍在搶救當中。駕駛事後被驗出酒駕，而他也向警方坦承，同事說沒開過特斯拉，才想說附近繞一下，沒想到竟然為了閃車自撞路樹。駕駛事後被依法送辦，而檢方訊後諭令3萬元交保。

▲3員工留公司喝酒，起鬨沒坐過特斯拉，邱姓執行長竟危險酒駕自撞路樹。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，43歲的邱姓男子，與人共同成立大規模物聯網解決方案供應商公司，在9日晚上與同事在內湖瑞光路一處大樓的辦公室內飲酒，直到10日凌晨時分，37歲的陳姓男同事、22歲的吳姓男同事以及33歲的陳姓女同事，一起搭上邱的特斯拉，從瑞光路上的地下停車場離開，沒想到才剛上路不到2分鐘，就自撞路樹，還險些撞到正在牽機車的騎士。

事故發生後，坐在副駕駛座的陳男胸腔重創，當場沒了生命跡象，目前仍在醫院搶救當中，另後座的吳男、陳女則是輕傷意識清楚，警方也對邱姓駕駛進行酒測，他酒測值0.19，被依公共危險移送法辦。稍早最新消息傳出，檢方訊後諭令邱男3萬元交保。