高檢署「醫療事故預防及爭議處理法研討會」　盼減少醫療糾紛

▲台灣高等檢察署舉辦「醫療事故預防及爭議處理法研討會」。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台灣高等檢察署為從源頭改善醫病關係，達到減少醫療糾紛、防止醫療暴力之目的，10日在台中市烏日區清新溫泉飯店，舉辦「醫療事故預防及爭議處理法研討會」，邀請在醫療相關法律領域學養俱豐的醫、法、學界專家學者，透過相互研討交流方式，集思廣益精進醫療事故預防及爭議處理法的執法能力，以及醫療調解等相關制度運作效能。

台中地檢署表示，台中地檢署於2013年3月1日成立醫療專組及實施急門診暴力防制機制，積極與台中市政府衛生局、大台中各醫療院所密切合作，並於2016年11月起實施醫療暴力雙通報並即時分案制度，使檢察官得以立即介入與妥適處理醫療暴力案件，嚴懲加害者，並落實通報避免黑數發生，貫徹對醫療暴力零容忍的執法態度，迄今已累計通報 284件。

▲▼上圖為台灣高等檢察署檢察長張斗輝；下圖為中華法律風險管理學會榮譽理事長施茂林。（圖／台中地檢署提供）

針對醫療糾紛案件，自2017年起，藉由衛生局協助，將醫療爭議案件先行送調處，以解決醫病糾紛，迄今累計46件，其中 12件調解成立；另從2019年底開始推行醫療諮詢制度，透過台中地區醫師提供的專業諮詢，協助檢察官釐清與解答醫療爭議之問題點，迄今共有12個案件獲益。

另外，「醫療事故及爭議處理法」於2022年6月22日制定公布，其立法宗旨係為保障醫病權益，促進醫病和諧，以改善醫療環境，提升醫療品質，同時確保病人安全。

台中地檢署指出，本次研討會之目的，即期盼藉由多方交流，研討以此法規面為基礎，根本解決醫療暴力或醫療爭議，並藉由推動全面性解決策略，建立醫療事故以和緩共利的紛爭解決模式之架構，減少醫療糾紛所引起的醫病緊張關係，降低不必要的衝突甚至醫療暴力的發生，齊力創造醫病之雙贏。

本次會議由台灣高等檢察署檢察長張斗輝主持，並邀請台灣高等法院法官廖建瑜、台中榮民總醫院主任黃筱峰、台中分署檢察長張清雲、台中市政府衛生局長曾梓展、中華法律風險管理學會榮譽理事長施茂林等人，研討會參加人員包括中部地區各法院法官、檢察署檢察官、律師公會代表、醫師、衛生局、警察機關、醫療機構等人員共計近90人，以達交流專業知識與經驗，有效解決醫療爭議與防制醫療暴力犯罪。