　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高檢署「醫療事故預防及爭議處理法研討會」　盼減少醫療糾紛

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲台灣高等檢察署舉辦「醫療事故預防及爭議處理法研討會」。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台灣高等檢察署為從源頭改善醫病關係，達到減少醫療糾紛、防止醫療暴力之目的，10日在台中市烏日區清新溫泉飯店，舉辦「醫療事故預防及爭議處理法研討會」，邀請在醫療相關法律領域學養俱豐的醫、法、學界專家學者，透過相互研討交流方式，集思廣益精進醫療事故預防及爭議處理法的執法能力，以及醫療調解等相關制度運作效能。

台中地檢署表示，台中地檢署於2013年3月1日成立醫療專組及實施急門診暴力防制機制，積極與台中市政府衛生局、大台中各醫療院所密切合作，並於2016年11月起實施醫療暴力雙通報並即時分案制度，使檢察官得以立即介入與妥適處理醫療暴力案件，嚴懲加害者，並落實通報避免黑數發生，貫徹對醫療暴力零容忍的執法態度，迄今已累計通報 284件。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲▼上圖為台灣高等檢察署檢察長張斗輝；下圖為中華法律風險管理學會榮譽理事長施茂林。（圖／台中地檢署提供）

針對醫療糾紛案件，自2017年起，藉由衛生局協助，將醫療爭議案件先行送調處，以解決醫病糾紛，迄今累計46件，其中 12件調解成立；另從2019年底開始推行醫療諮詢制度，透過台中地區醫師提供的專業諮詢，協助檢察官釐清與解答醫療爭議之問題點，迄今共有12個案件獲益。

另外，「醫療事故及爭議處理法」於2022年6月22日制定公布，其立法宗旨係為保障醫病權益，促進醫病和諧，以改善醫療環境，提升醫療品質，同時確保病人安全。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

台中地檢署指出，本次研討會之目的，即期盼藉由多方交流，研討以此法規面為基礎，根本解決醫療暴力或醫療爭議，並藉由推動全面性解決策略，建立醫療事故以和緩共利的紛爭解決模式之架構，減少醫療糾紛所引起的醫病緊張關係，降低不必要的衝突甚至醫療暴力的發生，齊力創造醫病之雙贏。

本次會議由台灣高等檢察署檢察長張斗輝主持，並邀請台灣高等法院法官廖建瑜、台中榮民總醫院主任黃筱峰、台中分署檢察長張清雲、台中市政府衛生局長曾梓展、中華法律風險管理學會榮譽理事長施茂林等人，研討會參加人員包括中部地區各法院法官、檢察署檢察官、律師公會代表、醫師、衛生局、警察機關、醫療機構等人員共計近90人，以達交流專業知識與經驗，有效解決醫療爭議與防制醫療暴力犯罪。

ET快訊
劉亞仁染毒《地獄2》「原定6月要拍」GG！　Netflix回
酒吧「透明女廁」被罵爆！　她上裸起身被看光
日本發布警報　上百航班取消！
女狂咳超過5年！　醫一掃「爆漿香腸」塞滿肺
台灣美光遭爆突襲裁員　公司發聲明了！
執行長撞爛特斯拉害員工命危！　交保又有363萬神車來接他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

逾百對新人情人節預約結婚登記　桃園各戶所送景福宮助孕小物

素人蛻變建築繪圖師　這項夯技能職訓招生中

緩解全台血荒 高虹安化身捐血大使呼籲民眾捐熱血

高檢署「醫療事故預防及爭議處理法研討會」　盼減少醫療糾紛

百年首度！金唐殿百足真人蜈蚣陣　遶「進」蕭壠文化園區祈福

為土耳其災區募毛毯200條　「桃園愛心蔬食善緣會」Line群秒達標

表揚推動司法保護績優榮譽觀護人 49人獲獎…屏檢察長代法務部頒獎

民進黨台南主委被指介入長照標案　藍軍提醒新議員利益迴避

獨居老深夜外出購物跌倒　暖警助返家

屏東合力旺勝利加盟店12日開幕　備有毛小孩寵物友善空間

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

5歲妹困瓦礫51小時被抱出！　「可是我很重」讓救難隊員笑了

逾百對新人情人節預約結婚登記　桃園各戶所送景福宮助孕小物

素人蛻變建築繪圖師　這項夯技能職訓招生中

緩解全台血荒 高虹安化身捐血大使呼籲民眾捐熱血

高檢署「醫療事故預防及爭議處理法研討會」　盼減少醫療糾紛

百年首度！金唐殿百足真人蜈蚣陣　遶「進」蕭壠文化園區祈福

為土耳其災區募毛毯200條　「桃園愛心蔬食善緣會」Line群秒達標

表揚推動司法保護績優榮譽觀護人 49人獲獎…屏檢察長代法務部頒獎

民進黨台南主委被指介入長照標案　藍軍提醒新議員利益迴避

獨居老深夜外出購物跌倒　暖警助返家

屏東合力旺勝利加盟店12日開幕　備有毛小孩寵物友善空間

14家金控元月獲利一次看！2家年增逾100%　富邦奪三冠王

建築不只鋼筋水泥！台式板凳也曾去威尼斯　黃聲遠求學期作品曝光

劑次混亂影響打氣！王必勝拜會南高2市長　擬2023接種計畫「常態化」

餅總思考中華隊陣型　首場熱身賽打線已有想法

受傷後該「冰敷or熱敷」？醫曝2關鍵時機

劉亞仁染毒《地獄公使2》「原定6月要拍」GG！　Netflix回應了

男神首登《玩很大》崩潰畫面曝光！　KID吐槽：廢咖聯盟新成員了

女友第1次交歡「開啟性慾機關」天天都要！男大生驚：上癮了嗎

AcQUA源少年首開演唱會　門票「不到1分鐘」就搶光！

整理老公遺物發現「100萬美元鈔票」　她帶出門被重判11年

圓滾滾鬆獅賽跑　為了贏居然「咬對方屁屁」

地方熱門新聞

發完最後1箱抗病毒藥藥師馮水源告別人世

綠島2歲女熱衰竭　直升機1小時搶命

竹北3里受火砲訓練影響　國軍贈1000萬元

亞洲大學教職員自發捐1日所得賑災　董事會加碼148萬

響應土耳其地震救災　中國醫藥大學附設醫院捐助500萬台幣

日本官員考察台南新化果菜市場讚譽有加

桃園燈會還有三天！搭火車來富岡抽黃金

營養午餐變黯然銷魂飯？網友不領情

宮廟企業聯合捐贈土城分隊車庫擴建工程

台南亞太國際棒球訓練中心2期工程進度達8成

「天穿日」祭天祈福　還有吃年糕和穿耳洞

台北50年回收廠停業　他斷炊淚：不撿了

徐榛蔚發起員工一日捐　助土、敍2國災民

新竹公園櫻花季周六開幕

更多熱門

相關新聞

新《甦活人生》報導更馨生年貨大街

新《甦活人生》報導更馨生年貨大街

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報1月號出刊，與年節氣氛接軌，本期頭版特別報導在台中舉辦的「更馨生年貨大街」，增加更生人、馨生人商品能見度，讓他們能過個好年。此外也報導「更生藝術 陶冶心性」、「台北分會的幸運草市集」、「台中分會的春節關懷清寒更生人活動」相關內容。

更馨生年貨大街增加商品能見度

更馨生年貨大街增加商品能見度

更馨生年貨大街　台中熱鬧舉辦

更馨生年貨大街　台中熱鬧舉辦

更保防止毒品犯再犯助出監復歸

更保防止毒品犯再犯助出監復歸

毒品更生人社區處遇計畫助復歸

毒品更生人社區處遇計畫助復歸

關鍵字：

台灣高等檢察署醫療事故預防及爭議處理法研討會張斗輝施茂林台中地檢署

讀者迴響

熱門新聞

美光裁員！工程師淚「交完識別證就走人」

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

劉亞仁爆碰毒5年！職員看過他3次「其他藝人也上癮」：醒了就注射

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

隋棠風波後首現身！「憔悴模樣曝光」

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

搜救犬咬雞腿被罵！她火大開嗆「身為人類你救過誰」

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

銘傳大學旁「正妹賣黑絲襪控肉飯」！超大車頭燈狂晃

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

迪麗熱巴2度被瘋傳懷孕！機場被拍遮肚…狗仔Tag恭喜黃景瑜

隋棠吐委屈再發聲！「世界變得一言難盡」

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

福原愛爆確定參加《浪姐4》！最新名單曝光

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面