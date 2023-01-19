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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更馨生年貨大街支持更馨生人推廣商品

▲▼更生保護會於112年1月6日在臺中交六廣場舉辦「更馨生年貨大街」，以實際行動力挺更生及馨生朋友。（圖／更生保護會提供）

▲更生保護會於112年1月6日在臺中交六廣場舉辦「更馨生年貨大街」，以實際行動力挺更生及馨生朋友。（圖／更生保護會提供）

更生保護會於112年1月6日在臺中交六廣場舉辦「更馨生年貨大街」，張斗輝董事長特別感謝行政院林政務委員及法務部蔡清祥部長以實際行動力挺更生及馨生朋友，在百忙之中撥冗親自到現場為大家加油打氣，給予實質的支持。張董事長也感謝更生保護會台中分會廖學從主委，提供場地及協助製作廣告，促成這次活動。

輔導更生人就業是更生保護會的重點工作之一，就業不但讓更生人生活穩定，也代表其能夠參與社會生活。更生保護會每年平均輔導就業人數大約1,800人，每年核准創業貸款大約26件，更生朋友們能順利就業，與復歸社會有密切的關係。

創業需要很大的勇氣，更生保護會對於有能力、有經驗，卻無資金的更生人給予創業貸款，核准創業貸款後，定期輔導、舉辦市集或用各種方式協助行銷商品。本次年貨大街邀請全台更生及馨生超過百家以上的商家參與，是更生保護會成立以來，攤位數最多的一次市集，有反毒宣導闖關活動、8月份通過「施用毒品者再犯防止推進計畫」簡介、立法院審議中的《犯罪被害人權益保障法》及1月正式上路的《國民法官法》的介紹，現場產品多樣化，都是更生人及馨生人努力的結果，背後有著大家看不到的辛苦，有大家的支持及鼓勵，更生朋友復歸之路更加順遂。（本文轉載自臺灣更生保護會2023年1月《甦活人生電子報》

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