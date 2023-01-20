迎新春賣年貨！《甦活人生》報導「更馨生年貨大街」

▲新一期《甦活人生》電子報 。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報1月號出刊，與年節氣氛接軌，本期頭版特別報導在台中舉辦的「更馨生年貨大街」，增加更生人、馨生人商品能見度，讓他們能過個好年。此外也報導「更生藝術 陶冶心性」、「台北分會的幸運草市集」、「台中分會的春節關懷清寒更生人活動」相關內容。

本次「更馨生年貨大街」可說是更生保護會近年來最盛大的市集活動，邀請全台更生及馨生超過百家以上的商家參與，是更生保護會成立以來攤位數最多的一次市集，舉辦這次年貨大街的目的，除了讓更生人及馨生人過好年外，更希望增加產品的能見度。

包含法務部長蔡清祥、行政院政務委員林萬億、檢察總長邢泰釗，以及臺灣高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝全都參加這次年貨大街活動。蔡清祥致詞時特別提到，希望藉由活動陪伴犯罪被害人及其家屬、更生人，都能度過人生的黑暗期，融入社會。至於張斗輝則務實的表示，在更生人、馨生人這些豐碩成果的背後，有著不為人知的辛苦，希望民眾用實際行動的支持，就是給他們最大的鼓勵。

此外，本期特別提到更生保護會台北分會「混東區 幸運草市集」活動，這是台北分會於12月21日下午假台北東區頂好廣場辦理「混東區 幸運草市集 愛我 限時告白2小時」更生商品宣傳快閃活動，邀請創業更生人主動走進社區行銷商品，締造商業交流機制。活動也邀請音樂創作者夢啟動樂團 A MOON、薩克斯風王子小鋒熱情演出情歌，另外臺北地方檢察署檢察長林邦樑特別鼓勵更生朋友：「人生難免遇到考驗，更生的朋友們遇到挫折請不要灰心，也不要輕言放棄。這個社會很溫暖，有很多善心人士的關心、關懷，願意守護陪伴、鼓勵幫忙。今天再多一點努力，明天會更好的。」