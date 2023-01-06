更馨生年貨大街在台中　蔡清祥：陪伴更生、馨生度過黑暗

▲更馨生年貨大街在台中。（圖／台灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

為迎接年節，並使更生人度過好年，台灣更生保護會往年都舉辦更生年貨大街活動，今年更結合馨生創業貸款或自行創業之優質商品一起加入，成為「更馨生年貨大街」，6日上午於台中市舉行。法務部長蔡清祥致詞時特別提到，希望藉由活動陪伴犯罪被害人及其家屬、更生人，都能度過人生的黑暗期，融入社會。

本次活動由臺灣高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝促成，張斗輝也表示，本次年貨大街的目的，除了讓更生人及馨生人過好年外，也希望增加產品的能見度，在豐碩成果的背後，卻有不為人知的辛苦，用實際行動的支持，就是給他們最大的鼓勵。

另外行政政務委員林萬億、檢察總長邢泰釗也都到場，林萬億期許未來需要更多資源投入更生保護工作，提供給更生人及馨生人完整的協助，需要盤點公私部門資源及跨體系資源分享，在公私協力下，才能充分發揮服務效能。邢泰釗致詞時指出，「政府資源有限，民間資源無窮」，更保、犯保及榮觀為司法保護業務挹注資源，對犯罪預防功不可沒，也為社會注入一股安定的力量。

至於長期支持更生保護工作的台中市政府，也由法制局局長李善植出席，李善植表示，更生人回到社會，努力研發自己的商品，在大家的支持下，他們才有機會回到社會並貢獻自己專長。

本次「更馨生年貨大街」於台中市西屯區市政路及龍富路交六廣場舉辦，更生保護會台中分會主委廖學從，更主動提供萬坪以上場地及製作廣告，更生商家攤商數躍居歷年之冠，來自全台各地特色商品，產品多樣化，應有盡有，更生街頭藝人及視障按摩也在會場中設立攤位。現場的產品琳瑯滿目、選擇多元，共有更生人商品88個攤位、馨生人商品22個攤位，包含手作麵包、甜點、茶飲、咖啡、農產品、年菜、藝術、手作包等，物美價廉又實用。民眾透過園遊券除了能買到好品質、好美味的年節商品外，還能參加抽獎，買滿新臺幣200元園遊券就能兌換一張摸彩券，可謂一舉數得。

▼更馨生年貨大街在台中，法務部長蔡清祥（左）、行政院政務委員林萬億（右）到場支持。（圖／台灣更生保護會提供）