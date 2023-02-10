快訊／高雄旗津風車公園男陳屍廂型車內　民眾聞異味報警破窗

高雄旗津海域的裝置藝術「海珍珠」是當地知名地標，由台法兩國藝術家攜手打造，斥資千萬元。沒想到竟有外籍遊客把貝殼當作競技場，在貝殼蜿蜒的牆上飆單車，造成外觀刮損。警方表示，將調閱監視器畫面釐清，目前會加強巡邏密度。