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快訊／高雄旗津風車公園男陳屍廂型車內　民眾聞異味報警破窗

▲有民眾在旗津區風車公園，發現一名男子陳屍車內。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲有民眾在旗津區風車公園，發現一名男子陳屍廂型車內。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍 、翁子皓／高雄報導

高雄一名民眾今日（10）日下午2時40分在旗津區風車公園時，突然聞到一股異味，結果在一部廂型車中，發現一名男子躺在駕駛座上，於是報警處理。警方、消防獲報到場，破窗查看，發現該男子明顯死亡多時，未送醫，一旁則留有炭火痕跡。至於詳細事故原因仍有待釐清。

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