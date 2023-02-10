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獨／少子化海嘯！大專缺額近6萬人　學士班新生註冊率創19年新低

▲▼稻江科技暨管理學院學生北上群集教育部，要求駁回停辦、接管稻江、保障受教權。（圖／記者屠惠剛攝）

▲受少子化影響，111學年私校學士班新生註冊率創下新低，而註冊率也成為家長與學生選校指標。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化海嘯衝擊大專校院，根據教育部公布最新93到111學年大專校院新生註冊率，總缺額近6萬人創5年來新高，其中各界最關心的學士班（含四技）新生註冊率，儘管教育部核定111學年招生名額17萬餘人為19年來新低，更比最高峰22萬人足足少了5萬人，但111學年新生註冊率僅82.23%，其中私校為74.56%，雙雙創下19年來新低紀錄，而且分別較前1年大幅下滑7個、10個百分點，總缺額更超過3.2萬人，高達96%缺額都集中在私校。

受到少子化影響，私校學生人數大減，停招、停辦或被列為專輔學校的消息頻傳，其中註冊率更是各界關心焦點，教育部在去年底公布111學年度大專全校新生註冊率，全台共有19所學校低於6成，比前一年7所暴增12所，增加1.7倍，19所學校當中，又以高苑科技大學24.51％最低，另全台共9所大學註冊率達100%。

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▲▼高苑科大。（圖／摘自高苑科大臉書）

▲高苑科大111學年註冊率僅24.51％。（圖／摘自高苑科大臉書）

而去年底大專全校新生註冊率以各校為主，教育部在日前公布最新93到111學年大專校院新生註冊率，主要統計全台所有大專校院註冊率，根據教育部最新資料，總缺額（含研究所及附設進修學校）近6萬人創5年來新高，而各界最關心的學士班（含四技）新生註冊率，111學年僅有82.23%，寫下19年來新低，更比去年89.75%下滑7.52個百分點，私立大學註冊率為74.56%，同樣寫下19年來新低，也比去年85.19%，暴跌10.63個百分點。

特別的是，公立大學111學年註冊率為98.18%，比前一年僅小幅下滑1個百分點左右，更逆勢創下19年來次高紀錄，也顯示少子化對私校的嚴重衝擊。

若以缺額人數來看，教育部統計資料顯示，111學年學士班（含四技）新生缺額人數為3萬2443人，在19年來僅排名第四，其中公立大專校院缺額僅1150人，其餘缺額3萬1293人都在私立大專校院，等於96%缺額都出現在私校，更但值得注意的是，111學年教育部核定招生名額僅有17萬159人，不僅寫下19年來新低，更比101學年最高峰22萬926人少了5萬多人，也凸顯缺額人數的惡化程度。

雖然教育部從109學年起不再提供學士班（含四技）招生缺額與缺額率，但若從最基本的「（核定招生名額－實際註冊人數）/核定招生名額」去推算，111學年缺額率已經超過2成，比起98學年缺額最多高達3.6萬人、缺額率僅16.98％，111學年缺額率也寫下19年來新高。

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部分析，少子女化仍是影響學校註冊率主要因素。（圖／記者許敏溶攝）

教育部指出，新生註冊率並不能全然反映各校辦學品質及績效，因為部分學校可能因地處偏遠或部分科系較冷門，導致註冊率偏低，光看註冊率，恐怕造成資訊偏差與不對稱，但新生註冊率為考生及家長次一年度選擇報考系所的重要參考資訊之一，而同時比較各校院所系科及學位學程辦學特色與績效資料，更有利於學生、家長生涯進路選擇。

至於學士班新生註冊率偏低，教育部分析，少子女化仍是影響學校註冊率主要因素，面對少子化衝擊，教育部針對招生名額部分，採取「控管大學招生名額總量」及「學校主動調減招生名額」機制，包括招生名額採總量管制，並配合學校辦學能量，例如生師比、師資結構、校舍建築面積等，針對招生名額總量進行合理調控，並配合國家發展與產業趨勢，調整招生名額與建立內控調整機制，保留一定比率予學校進行調配，以及由學校自行評估申請主動調減（寄存）招生名額等策略，適度調控大專校院招生名額。
 

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