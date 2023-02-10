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嘉義民生公園道將圳啟用　結合大學校園打造水岸森林廊道

▲▼ 民生公園道將圳一標工程完工啟用 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 民生公園道將圳一標工程完工啟用 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市民生公園「穿城之水。藍綠環圈-道將圳水綠廊道營造計畫」第一期工程完工，正式開放使用，包含水波紋廣場、老榕綠地等亮點空間營造驚喜開箱，公園內的風鈴木正值開花季節，也繽紛綻放熱情迎賓。嘉義市長黃敏惠歡迎市民朋友一同前來賞花、感受民生公園2.0版融合城市美學，以「光、水、樹、影，與自然共存、自在呼吸的公園綠地」嶄新面貌。

▲▼ 民生公園道將圳一標工程完工啟用 。（圖／嘉義市政府提供）

道將圳流經古諸羅城三百多年，水綠紋理為嘉義市重要生活場景，嘉義市政府以「穿城之水。藍綠環圈」為主軸，導入「綠意生活+」之嘉義市城市公園品牌，結合新二代公園理念進行民生公園及嘉義大學周邊開放綠地空間整體環境改造，整頓改善原老舊公園綠地，因開發年代久遠，現況上普遍存在有人行道破損、公園內部設施老舊、綠地空間土壤裸露、整體景觀雜亂、在地特色較難以凸顯…等問題，並成功爭取獲得中央建設經費補助，整體經費約1億1,700萬元辦理。

嘉義市建設處長田長沛表示，整體工程分兩標工程執行，第一標工程主要執行區域為民生公園新民路側，包含水波紋廣場、老榕綠地等亮點空間營造，已於今日正式開放；第二標工程亦積極推動，預計於112年底完工，重點執行民生公園至民生南路之區域與嘉義大學新民校區北側校地，將拆除學校與道將圳沿線舊有圍牆，興建光廊跨橋，進行公園與校園空間縫合。

完工後預期改善近2.3公頃城市公共開放空間，擴大民生公園、嘉義大學活動廣場亮點空間，提供鄰里、師生日夜皆宜的安全交流使用環境，同時縫合公園校園綠廊系統達約1公里長的環狀人行友善無障礙步道。與嘉義大學攜手合作打造綠意生活、人本永續的水岸森林廊道。全面展現民生公園2.0版老公園強勁生命力的精采能量。

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