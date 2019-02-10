賞梅花不用出遠門　走春就到榮星、民生2公園賞寒梅

▲榮星花園公園與民生公園的梅花。（圖／工務局提供）

記者陳家祥／台北報導

寒風颼颼的農曆年節期間，台北市榮星花園公園、民生公園的梅花不畏寒冬悄悄綻放，樹上的小白花已綻放在枝頭隨風搖曳，落下的花瓣就像雪花飄落般的浪漫，可以聞到特有的清香，美景引人入勝，香味讓人逗留，現正是梅花含苞待放的季節，歡迎大家來公園感受梅花的高雅與清新。

梅花是少數在冬天開花的植物，盛開的時間只有短短10到25天，到了春天花朵飄落後，就會出現翠綠飽滿的果實高掛在枝頭，迎接春天的到來。想要賞梅其實不需要出遠門，北市就有許多的賞梅好去處，這邊就推薦兩個公園給大家，想要觀賞有如山邊幽谷般典雅的梅花，推薦您到榮星花園及民生公園走一回，享受大自然最優柔的景色。

公園處長黃立遠表示，台灣其實並沒有產梅花，是在明朝末期由中國大陸引進。一般梅花是單瓣、白色的花朵，也有紅、粉紅或重瓣的品種。梅花是 1月的代表花，歷史上有北宋詩人林逋、宋武帝年間的陽壽公主，及明代戲曲牡丹亭中的柳夢梅等與梅有關的名人。梅花綻放時三蕾齊開，並有五枚花瓣，越冷花越開的特性，象徵三民主義與五權憲法以及不屈不撓的精神，也就因為這樣成為了我國的國花。

公園處圓山公園管理所賴丞賦主任表示，梅樹的壽命非常長，目前有紀錄到達700年的老樹，愈老觀賞價值愈高，故有老梅花，少牡丹之說。梅花適合生長在陽光充足、空氣潔淨的環境，且低溫的天氣才能開花，這樣也說明了我們身邊的榮星花園與民生公園擁有如此優質的環境。目前梅況約4成左右，預計過年時期是最佳的觀賞時機，誠摯地邀請大朋友小朋友到現場感受撲鼻的梅香，把握良辰「梅」景。