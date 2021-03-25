接棒黃花風鈴木！嘉義市九重葛花瀑迎風　5最佳拍攝點曝光

▲嘉義市粉嫩艷紅九重葛垂墜盛開。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

暨黃花風鈴木盛開之後，嘉義市的市區街角、公園，各色九重葛也盛開，朵朵垂墜宛如花瀑布，讓嘉義市的巷弄更添風情，也成為來嘉旅客取景所在。

▲嘉義市四處可見九重葛花瀑。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處表示，嘉義市的美很有獨特性，在小巷弄裡處處藏著驚喜，不僅有特色好店、熱情又專業的商家，美景更是處處。在忠孝路、嘉義特教學校洋紅風鈴木；軍輝橋黃花風鈴木盛開之後，市區迎來了各色九重葛的花季，粉紅粉紫、艷紅亮橘，還有清新的白色九重葛，紛紛盛開在嘉義市區的各街角，或許是民家庭院，或許是公部門綠化空間，盛開的狀況讓隔條街就有一處小花瀑布可欣賞。

民生公園、道將圳、溫州一街都有九重葛盛開的身影；在國華街、檜意森活村，九重葛或者攀上樹梢大展艷紅，或者垂墜有如瀑布，讓人忍不住拿起相機手機美拍。

觀光新聞處表示，除了有超人氣市立美術館、史蹟資料館昭和J十八等最強網美拍照熱點之外，想要拍出與眾不同風格，不妨走入嘉義市各個巷弄與九重葛合影，再鑽入特色小店與老闆閒聊、享受特色美食飲品，享受漫遊嘉義市的浪漫。

喜愛數大便是美的愛花、追景好友，更要密切注意接下來的苦楝花盛開、世賢路桃花心木落葉飄飄，以及黃金雨阿勃勒，好花美景追不完就在嘉義市城市漫遊。

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