陳水扁低調弔唁星雲大師　回憶獲贈「應世無畏」四字結法緣

▲前總統陳水扁（中）今天前往佛光山悼祭星雲大師 。（圖／佛光山提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

前總統陳水扁今（10）日低調到佛光山悼祭圓寂的星雲大師，由住持心保和尚等人陪同，他低調未受訪，前後停留約15分鐘，根據星雲大師著作《百年佛緣》套書的第3冊社緣篇裡記載，陳水扁在大師剛開始練習書法的時候曾拜會大師，大師當時寫了「應世無畏」四個字送給他，結下法緣。

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▲陳水扁（左）擔任總統時，曾獲星雲大師（右）贈字 。（圖／佛光山提供）

陳水扁今日下午由2名隨行人士陪同下，到佛光山追悼星雲大師，住持心保和尚、都監院院長慧傳法師陪同上香祭拜，慧傳法師向大師報告，阿扁總統來祭拜，當時大師送他「應世無畏」，如今陳總統特別來上香。

陳水扁於讚頌會場短暫停留後便步行到傳燈樓前搭車離開，他低調未接受媒體採訪。

▲陳水扁（右）擔任總統時曾到佛光山拜會星雲大師（左）。（圖／佛光山提供）

跟據星雲大師著作《百年佛緣》套書的第3冊社緣篇裡記載「有一次陳水扁先生來看我，那段期間，正好是我剛開始練習書法的時候，我就寫了『應世無畏』四個字送給他。」

文章內文有一段陳水扁求解「應世無畏」的意思。大師解釋「今後你要有仁慈道義，要急公好義，要勇敢，不要有畏懼。」當時陳水扁聽了很歡喜並對大師說要將書法掛在辦公室，從大師的著作中了解，「應世無畏」的墨寶牽起陳水扁與星雲大師一段的因緣。