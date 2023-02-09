台灣燈會「情人節活動」開跑！拍照集點抽紅包、住宿券、超商禮券

▲2023台灣燈會情人節系列活動開跑。（圖／北市民政局提供）

記者李宜秦／台北報導

2023台灣燈會舉辦期間適逢西洋情人節，交通部觀光局推出系列活動，只要完成指定任務，就有機會抽住宿券、紅包、超商禮券與LINE POINT點數等好禮，完成集章活動集章活動還可換「大展虹兔」小提燈。

中央展區現場活動共有3項，分別為2月11日舉辦「I LOVE U TOUR 創意燈謎活動」，與2月12日「喔熊轉盤好運兔U」活動，民眾只要於當日前來活動攤位(國父紀念館西側光復南路停車場)，現場完成指定任務即有機會獲得遊程套券、下午茶套券、咖啡提貨卡、KTV歡唱折價券等多樣好禮，還能在應援告白咖啡隔熱杯套上寫下浪漫情話，送給心儀的對象。

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▲▼ 2023台灣燈會舉辦期間適逢西洋情人節，交通部觀光局推出系列活動，只要完成指定任務，就有機會抽獎。（圖／觀光局）



另外在歡樂派對燈區，於2月14日情人節當日於燈區參加快閃活動現場5秒情話大聲說，即可得到限量紀念小物。平日也可以利用尋找白兔先生APP集章活動，蒐集燈組中的白兔先生，就可至燈區兌換處兌換「大展虹兔」小提燈，每日限量送完為止。

若於2月5日至19日燈會期間來到中央展區(國父紀念館及臺北市政府前廣場)賞燈，還可以參加「與喔熊解FUN元宵 兔gether打卡搖紅包」活動，民眾透過手機拍攝主燈「玉兔壯彩」、副燈「蟠龍獻瑞」、「從心出發」、「躍動未來」，以及前往六大主題燈區內指定燈藝作品，完成集點任務就可以猜燈謎、搖紅包、抽住宿券、超商禮券與LINE POINT點數。