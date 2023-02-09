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燈會超夯！國父紀念館站擠爆「尿尿等10分鐘」：人比跨年還多

▲「光源台北-2023台灣燈會在台北」只展到2月19日，除了東區、信義區主展區之外，北市還設有「十二行政燈區」。（圖／北市民政局提供）

▲「光源台北-2023台灣燈會在台北」展到2月19日。（圖／北市民政局提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣燈會睽違23年重返台北！2月5日至19日、共計15天，「2023台灣燈會在台北」在東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、市府前廣場及信義商圈盛大舉辦。就有網友8日晚上PO出國父紀念館的人潮，提到捷運站整個擠爆，連上個廁所都要等10分鐘，傻眼直呼「不誇張，人比今年跨年還要多。」

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「大家別再往國父紀念館擠」，開頭就說燈會盛況比今年跨年的人潮還要多，「國父紀念館站都擠爆，尿尿要等10分鐘。」接著提醒如果還是硬要去的話，最好吃飽再去，「光復南路的餐廳都是人，平常永遠坐不滿的店也排到外面，我現在回家不曉得要買什麼吃，連超商都被掃得差不多。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO曬出8日晚上台灣燈會的人潮照。（圖／翻攝自PTT）

原PO還透露逛燈會的心得，「好看的都不在光復南路這邊，要看的盡量往逸仙路走。」最後則是不禁怒怨，「國父紀念館禁止騎腳踏車，低能兒不要再騎YouBike過來，來了也沒有車柱可以還車。」

貼文引發熱論，「燈會辦在有捷運的地方會比較好」、「平日晚上這麼多人」、「下班看一下燈臭（錯）了嗎」、「附近商家超開心啊！」

有去逛的網友也來留言，「人多不算擠，很多人擠在門口拍照，其他地方都是散開了」、「沒人在入口處宣導，一堆人都擠在那邊，出入口相衝，卡死」、「還好試營運看了，還沒下雨，有時間再到松菸，反正都近」、「正式開展後人爆X多，還好試營運每天逛。」

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