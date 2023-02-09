以為唐吉訶德寫錯！見營業時間「08-25」他偷笑　網曝真相糗了

▲原PO貼出唐吉訶德營業時間。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

「唐吉訶德」（DON DON DONKI）是日本知名跨國連鎖賣場，就有人發現，燈箱招牌上的營業時間寫「08:00-25:00」，忍不住拍下照片，吐槽笑「一天25小時」。貼文一出，底下網友秒給出解釋，紛紛調侃「第一次去日本什麼都很新奇對不對？」引發熱論。

一位網友在臉書「路上觀察學院」貼出照片，只見唐吉訶德的黃色燈箱招牌相當醒目，上面寫著營業時間為「08:00-25:00」，原PO就笑呼「一天25小時」。貼文一出秒有人解釋，「這是日本習慣的標示方法，用以說明有些活動雖然進行到第2天的凌晨，但仍算是前1天的活動」、「日本常這樣表達時間，表示前一天的活動早八到凌晨一點，24+1=25。」

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據悉，「三十小時制」是以上午6時為開始的時刻表示法，將24小時制的0點到6點標記為24點到30點，以對應日期進位的印象，因為熬夜的人不習慣在半夜換日期。這種時間表示方法一般出現在日本，例如在廣播業、天文學、深夜營業的店鋪等有時會採用。

就有網友也直呼長知識，「我沒去過日本，的確不知道是這樣標時間的耶」、「我去日本二十幾次，都沒發現有這個30小時制」、「我在日本留學，也不知道什麼意思。」眼尖網友則認出地點，「這裡香港啦！樓主香港人不一定去過日本，不知道很正常，香港沒這用法，我也是香港人我也不會。」

其他人則紛紛熱議，「做過Sukiya的朋友分享過，他們班表上真的有這樣用法，是為了值夜班人員跨夜時段方便的表記方式」、「用慣了就很好用，一眼就可知道營業時間到幾點」、「我是第一次看到，但是一下就懂了，這樣寫反而省去更多解釋或說明」、「新聞台如果延棚到凌晨一、兩點，有時候也會用這個表達方式。」

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