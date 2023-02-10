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南警巡羅發現多次擦撞可疑車輛　一舉查獲安毒

▲台南市警保安警察大隊霹靂小組盧姓及陳姓2位員警，發現可疑車輛，盤查發現駕駛人李男車內放置安非他命2包及吸食器1組。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警保安警察大隊霹靂小組盧姓及陳姓2位員警，發現可疑車輛，盤查發現駕駛人李男車內放置安非他命2包及吸食器1組。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市警保安警察大隊霹靂小組盧姓及陳姓2位員警，8日執夜間巡邏時，於深夜11時6分許，在中西區中華西路二段發現一輛自小客車右側大燈損壞未亮且車尾有許多擦撞的痕跡，駕駛顯然經常發生交通事故，經攔車盤查發現駕駛人李男車內放置安非他命2包計重0.75公克及吸食器1組，全案依毒品罪嫌送辦。

盧員等人研判，該車輛疑為經常酒駕、毒駕的危險駕駛車輛，經攔車突破心防取得駕駛人同意車內盤查，果然發現駕駛人41歲李姓男子之車內放置毒品，進一步調查後，於車內起獲第二級毒品安非他命2包計重0.75公克及吸食器1組，李嫌見事跡敗露後便向警方坦承為其所有，全案依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警保安警察大隊霹靂小組盧姓及陳姓2位員警，發現可疑車輛，盤查發現駕駛人李男車內放置安非他命2包及吸食器1組。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局局長廖宗山上任以來多次指示該保安大隊應加強治安巡邏，確保市民安全，工作重點須加強毒品查緝，斷絕引發犯罪的根源；保大大隊長蔡宗昌表示，警察工作為打擊犯罪保障台南市治安，車輛行進間要發現犯罪徵候，必須眼明手快，而這樣的成果也全憑基層員警長期的經驗累積而成，包含本次查獲安非他命。

▲台南市警保安警察大隊霹靂小組盧姓及陳姓2位員警，發現可疑車輛，盤查發現駕駛人李男車內放置安非他命2包及吸食器1組。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，2023年至2月8日止，保安大隊各單位線上查獲毒品案件已累計6件，實屬不易。蔡大隊長也強調該大隊強力打擊犯罪、取締不法的決心不曾懈怠，並將持續貫徹警察局「有案必查、嚴辦到底」的理念，維護台南市治安，以實際行動保障市民生命財產安全。

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