夫急送臨盆妻就醫　求助南警即刻開道順產母子平安

▲34歲楊姓男子因妻子即將臨盆，情況十分緊急，隨即前往五分局公園派出所內請求警方協助開道護送，楊男要辦理入院手續，女警鄭佳欣還幫忙看顧另2名幼女。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

楊姓男子8日晚上至公園派出所值班台求助，稱老婆即將臨盆，請員警協助緊急開道將產婦送醫，警方火速開道，順利產下1名男嬰，母子均平安，員警積極服務精神獲民眾感謝與讚許。

台南市警五分局公園派出所警員鄭佳欣、林士閔，8日晚上7時多，提早於派出所領用裝備，準備擔服深夜巡邏勤務，此時一輛自小客車迅速駛入派出所前廣場，34歲楊姓男子急忙下車衝進派出所內，向警方求助：「我太太要生了，拜託警方協助開道就醫！」。

員警見狀立即駕駛巡邏車，開啟警示燈和警報器，並一再提醒楊男注意行車安全跟隨在警車後方，而警車一路鳴笛示意其他車輛讓道，也通知醫護人員提早作準備，順利平安到達醫院，也在9日清晨順利產下一名健康男嬰，楊男一家人對於警方積極服務深表感謝與讚許。

據了解，住在安南區的34歲楊姓男子，因妻子已達預產期，8日晚間在家中突然腹部劇痛，楊男火速載送妻子前往醫療院所，而一路上來往車輛多，所經路口紅綠燈秒數長，楊男知道孩子即將出生，情況十分緊急，為免發生意外，途經北區海安路段時，見路旁的公園派出所，隨即將車輛開進所內請求警方協助開道護送。

五分局長陳宇桓表示，鄭、林2員處事積極，發現孕婦臨盆能主動開道送醫，處置機警果決，完成助人義行，積極為民服務精神，足為表率，將表揚予以鼓勵。