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土耳其絕望1幕！醫院停車場成「露天太平間」　滿地屍袋中尋親

▲▼ 土耳其強震／哈泰省醫院停車場變成露天太平間。（圖／CFP）

▲ 哈泰省醫院停車場變成露天太平間。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其世紀強震至今奪走逾2.1萬條性命，驚人傷亡令醫院難以負荷，停車場儼然變成露天太平間，一具具裹著屍袋的遺體整齊排放，提供親屬認屍，悲劇景象令人絕望，且隨著搜救工作轉向災後重建，死亡人數恐怕還會上升。

《紐約時報》直擊，土耳其南部哈泰省培訓與研究醫院（Hatay Training and Research Hospital）位於此次地震災情最慘重的地區之一，受到嚴重破壞，數百具罹難者排放在停車場地上，令工作人員不堪負荷，且其中許多沒有身分證明。

▲▼ 土耳其強震／哈泰省醫院也受災嚴重。（圖／路透）

▲ 哈泰省醫院也受災嚴重。（圖／路透）

7日有數百個家庭在一排排遺體中尋找親人，穆罕默德（Mehmet）和優素福（Yusuf Ozdemir）拉開一個個屍袋，因眼前的恐怖景象感到沮喪，「像我們一樣的死者家屬並不想打開屍袋然後看見這麼可怕的景象，不該是這樣的。」

他們的手足伊布拉欣（Ibrahim Ozdemir）和妻子埃米恩（Emine）、3歲女兒內克拉（Necla）、1歲女兒埃米恩（Emine）一家人因公寓倒塌罹難，穆罕默德和優素福在停車場花了超過1小時才找到遺體，開車載往附近墓地埋葬。

▲▼ 土耳其強震／哈泰省醫院停車場變成露天太平間。（圖／路透）

▲ 為了尋找遇難的家人，民眾將屍袋一個個打開查看。（圖／路透）

通往墓地的路上曾經高樓林立，如今只剩下破碎的混凝土和瓦礫堆。災民在曾是家園的廢墟旁搭起帳篷，其中許多是敘利亞難民，為躲避內戰逃到土耳其南部，卻再次流離失所。

伊布拉欣一家4口的葬禮在法提克利清真寺（Fatikli Mosque）舉行，前來送葬的民眾在寺外挖出4個墳墓，在遺體下葬時無聲落淚，家屬則在一旁靜靜觀看，伊布拉欣的阿姨法蒂瑪（Fatma Ozdemir）不禁哭泣。

6日凌晨規模7.8強震和一連串餘震至今造成土耳其1萬7674人死亡，敘利亞3377人死亡，合計共2萬1051人喪命，來自世界各國的救難隊和志願者仍在數千棟倒塌的建築殘骸中搜尋，傷亡數字恐怕仍會攀升。

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