土耳其災區陷無政府狀態！　台灣中心執行長急返國求援

▲土耳其與敘利亞有上萬人罹難。（圖／翻攝自Facebook／臺灣雷伊漢勒世界公民中心）



記者崔子柔／綜合報導

土耳其、敘利亞6日發生規模7.8強震，極淺層強震帶來大量傷亡，超過1.5萬人罹難，傷者近5.8萬人。位處邊界處的「台灣雷伊漢勒世界公民中心」（下稱台灣中心），如今成了災民的庇護堡壘，執行長裘振宇昨（9日）晚間趕回台灣，希望能找到合法的方法讓物資帶回土耳其。

位在土耳其南疆哈泰省（Hatay）雷伊漢勒市（Reyhanli）的「台灣中心」於7前年開始興建，在2020年9月完工，當時作為幫助敘利亞難民重建生活的跨國組織。這次強震後當地建築紛紛倒塌，所幸組織最初沒有找當地的營造廠來建造，並採用軍事混凝土牆製造，因此6日強震加上餘震以來，至今沒有任何損傷，成為災民的庇護所。

▲災民分配糧食。（圖／翻攝自Facebook／臺灣雷伊漢勒世界公民中心）



根據《台視新聞》報導，裘振宇昨晚趕回台灣，在機場受訪指出，土耳其災區的非政府組織都已經撤退了，現在已經是無政府狀態，他知道台灣民眾想要捐贈物資，但過去捐贈都要由土耳其地方政府辦理，現在已經沒有地方政府。

裘振宇說，他趕回來的主要原因，就是要找出能將金錢、物資合法送到土耳其的方法，過去很多資金被弄到恐怖主義手上，現在地方政府失能，土耳其駐台辦也很掙扎，一直在想如何收物資，收到了又該怎麼公平有效地發放。