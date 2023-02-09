排球外交！　中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場

▲中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著邊境開放，跨國交流逐漸熱絡。在菲律賓排名第一的馬尼拉大學男子排球隊訪臺交流，9、10日與UVL大專排球聯賽冠軍—中原大學男子排球隊進行友誼賽。中原大學表示，第二場賽事將於10日下午1點半開打，歡迎有興趣的民眾至中原大學體育館免費入場觀賽。

「中原大學男子排球隊VS馬尼拉大學男子排球隊」馬尼拉大學訪臺交流賽於9日下午3點開賽，中原大學董事長張光正親自到場觀賽並為選手加油打氣。張光正董事長表示，中原大學雖然沒有體育相關科系，但是男子排球隊已經締造許多不可思議的好成績，中原學生既會讀書又會打球，蔚為佳話。

▲馬尼拉大學男子排球隊經理Dennis(左)致贈菲律賓特色紀念品予中原大學董事長張光正。（圖／中原大學提供）

中原大學體育室主任兼男排教練陳克舟指出，中原大學男排隊已連續13年打進UVL大專排球聯賽甲組公開一級前四強，去年4月更勇奪110學年度冠軍，今年朝二連霸目標努力。陳克舟對球員深具信心並表示，這屆中原男排的特色是體質及身材條件好，在球場防守與進攻具有絕佳優勢，相信今年在大專排球聯賽也能締造佳績。

▲112年全國大專校院運動會吉祥物「樂學猿」亮相。（圖／中原大學提供）

馬尼拉大學男子排球隊是菲律賓大學體育協會(UAAP)的成員，也是菲律賓2022大專盃的衛冕冠軍，被評鑑為入選最多國家隊球員的隊伍，今年力拼繼續衛冕，並選在臺灣展開訓練營，希望增加球員實戰經驗。馬尼拉大學男子排球隊教練Banio強調該隊的特色：「球員以最積極認真的態度面對每一埸比賽，就如同『比特犬』一樣，爆發力強，對於攻擊對手十分的執著，不到最後關頭，絕不放棄！」

此外，中原大學獲教育部遴選為「112年全國大專校院運動會」承辦學校，精彩賽事即將於4月28日起展開，大會吉祥物「樂學猿」也出現在此次排球賽會場，引發話題。「全大運」屆時將有上萬名選手共襄盛舉，也歡迎各界一起為選手加油，攜手打造更健康、有活力的社會。