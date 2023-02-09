　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

排球外交！　中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場

▲中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場

▲中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著邊境開放，跨國交流逐漸熱絡。在菲律賓排名第一的馬尼拉大學男子排球隊訪臺交流，9、10日與UVL大專排球聯賽冠軍—中原大學男子排球隊進行友誼賽。中原大學表示，第二場賽事將於10日下午1點半開打，歡迎有興趣的民眾至中原大學體育館免費入場觀賽。

「中原大學男子排球隊VS馬尼拉大學男子排球隊」馬尼拉大學訪臺交流賽於9日下午3點開賽，中原大學董事長張光正親自到場觀賽並為選手加油打氣。張光正董事長表示，中原大學雖然沒有體育相關科系，但是男子排球隊已經締造許多不可思議的好成績，中原學生既會讀書又會打球，蔚為佳話。

▲中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場

▲馬尼拉大學男子排球隊經理Dennis(左)致贈菲律賓特色紀念品予中原大學董事長張光正。（圖／中原大學提供）

中原大學體育室主任兼男排教練陳克舟指出，中原大學男排隊已連續13年打進UVL大專排球聯賽甲組公開一級前四強，去年4月更勇奪110學年度冠軍，今年朝二連霸目標努力。陳克舟對球員深具信心並表示，這屆中原男排的特色是體質及身材條件好，在球場防守與進攻具有絕佳優勢，相信今年在大專排球聯賽也能締造佳績。

▲中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場

▲112年全國大專校院運動會吉祥物「樂學猿」亮相。（圖／中原大學提供）

馬尼拉大學男子排球隊是菲律賓大學體育協會(UAAP)的成員，也是菲律賓2022大專盃的衛冕冠軍，被評鑑為入選最多國家隊球員的隊伍，今年力拼繼續衛冕，並選在臺灣展開訓練營，希望增加球員實戰經驗。馬尼拉大學男子排球隊教練Banio強調該隊的特色：「球員以最積極認真的態度面對每一埸比賽，就如同『比特犬』一樣，爆發力強，對於攻擊對手十分的執著，不到最後關頭，絕不放棄！」

此外，中原大學獲教育部遴選為「112年全國大專校院運動會」承辦學校，精彩賽事即將於4月28日起展開，大會吉祥物「樂學猿」也出現在此次排球賽會場，引發話題。「全大運」屆時將有上萬名選手共襄盛舉，也歡迎各界一起為選手加油，攜手打造更健康、有活力的社會。

ET快訊
好市多名牌褲穿1次就破！釣出「破3件」苦主　網曝關鍵：可退貨
名校女大生畢業「下海拍A片」　演技爛到狂NG慘被封殺
抖音滑到「台灣健保卡」　4張證件看傻：漂到海南島了
新婚女新房「竟成墳墓」　她入住2天遇強震活埋
人夫甜喊：想進入你睡覺！　正宮抓包鬧翻小三全家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

響應捐贈物資土耳其震災　李啟維募集物資捐贈

元智《食是求適》團隊　預訪剩食獲30萬行動獎金

排球外交！　中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場

展現愛國民黨企圖心　蘇清泉獨資租下屏東東港民眾服務處

2023桃園燈會還有三天！　搭火車來富岡抽黃金

南投縣警局+分局10警官異動　許淑華勉繼續努力維持治安交通

桃園混種犬貓三合一免費絕育　2月兩場受理報名中

無照駕駛拒酒測遭罰19萬8千元　家人為免父親遺產遭執行代繳清

六個分局長交接　雲林縣警局長林故廷：立即上工無縫接軌

南投愛滋病患2%為18至24歲青年　衛生局情人節前周末辦篩檢

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

喜開珍藏敞篷名車出遊！　「慘遭拖板車刮花」心碎

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

鹿希派爆和「38歲人妻」曖昧　吳宗憲「聲音在發抖」：我氣瘋了！

響應捐贈物資土耳其震災　李啟維募集物資捐贈

元智《食是求適》團隊　預訪剩食獲30萬行動獎金

排球外交！　中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場

展現愛國民黨企圖心　蘇清泉獨資租下屏東東港民眾服務處

2023桃園燈會還有三天！　搭火車來富岡抽黃金

南投縣警局+分局10警官異動　許淑華勉繼續努力維持治安交通

桃園混種犬貓三合一免費絕育　2月兩場受理報名中

無照駕駛拒酒測遭罰19萬8千元　家人為免父親遺產遭執行代繳清

六個分局長交接　雲林縣警局長林故廷：立即上工無縫接軌

南投愛滋病患2%為18至24歲青年　衛生局情人節前周末辦篩檢

NB代工廠一月出貨量減　仁寶、廣達月營收皆衰退逾一成

為土耳其祈福！　台北101今晚兩梯次點燈「Pray for TÜRKIYE」

LINE電腦版7.15更新了！　「3大升級」3張圖看懂差在哪

iRent四十萬筆個資裸奔　苗博雅：若我是台北市長「就停止合作」

響應捐贈物資土耳其震災　李啟維募集物資捐贈

嘴破吃「三種水果」更快好！　3原因害你一直咬到：舊傷口還在腫

元智《食是求適》團隊　預訪剩食獲30萬行動獎金

試鏡時「心不甘情不願」槓上導演！　李奧納多差點從《鐵達尼號》下船

想賺大錢！名校女大生畢業「下海拍A片」　演技爛到狂NG慘被封殺

泰豐輪胎重大訊息待公布　明日暫停交易

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

地方熱門新聞

我金山我驕傲健跑　2／10開放第1階段報名

萬金杜鵑「移動花聚落」　徵選10組作品參展

物資堆爆台灣基進高雄黨部　街友亂入掃空

營養午餐變黯然銷魂飯？網友不領情

新竹公園櫻花季周六開幕

阿里山下新鮮直送國產藍莓「山丘藍」

台北50年回收廠停業　他斷炊淚：不撿了

黃偉哲召開抗旱會議偕同南科使用再生水

夫急送臨盆妻就醫求警開道順產母子平安

第二階段口罩鬆綁　張善政：樂觀其成

電焊施工請小心！

水林番薯寮媽元宵夜巡　全村都在放煙火

情人節「跳樓」　半山夢工廠邀民眾高調示愛

感念星雲！王惠美赴佛光山弔唁

更多熱門

相關新聞

UVL中原勝彰師睽違兩年再進冠軍賽

UVL中原勝彰師睽違兩年再進冠軍賽

UVL四強決賽，由上學年亞、季軍得主國立彰化師範大學正面交鋒中原大學。兩隊本季預賽交手時，中原在先贏兩局的情況下被倒趕三局輸掉比賽，今天又在四強關鍵戰役中碰頭，說什麼也不能再讓往事重演，全場中原靠著出色的攻防演出，以直落三橫掃對手報了一箭之仇，繼106學年度後，再次重返冠軍賽。

關鍵字：

中原大學男排馬尼拉大學排球交流賽

讀者迴響

熱門新聞

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

搜救犬「咬玩具待命」被批觀感不佳

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

爆陳建州私邀加「暗黑群組」狂傳謎片

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

即／成功嶺陸軍打靶膛炸！1上士右臉燙傷

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面