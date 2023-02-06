和摩鐵小開滾床！假懷孕撂人討30萬「墮胎費」　心機女下場曝

▲女職員與Hotel小開滾床。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名在Ｈotel上班的洪女，與小開老闆陳男有一腿，又因向黃姓女友人借錢無法歸還，便聽從女方提議，以發生性關係導致懷有身孕為由，要求小開出面負責，還撂了一群朋友，三度向陳男嗆聲恐嚇索討「墮胎費30萬元」，被彰化地檢依恐嚇取財未遂罪嫌起訴，彰化地院審結，洪女等人被判5至3月不等有期徒刑。

判決書指出，這起案件發生在2014年，洪女與黃女皆在溪湖鎮的1家汽車旅館上班，期間又曾向黃借錢，離職後錢無法歸還，黃又從洪女口中得知曾與前老闆陳男有性關係，因此提議由洪女出面，假借懷有身孕為由，要對方出面負責，並由姚男找人向他索討所謂「墮胎費」30萬元。

隔年1月姚、黃、洪等3人找來詹男等5人，說事成之後會有酬金，一行人便前往陳男另外經營的洗車場，持胎兒超音波照向他恐嚇索討「墮胎費」，要他承認「洪女的肚子搞大」，如不處理就要來鬧等語，另一名詹男也幫腔揚言「不然看要拿多少錢出來處理」。

但陳男也不是被唬大的，一看對方大陣仗，只說了一句「報警」，現場便一哄而散，但姚等人又不死心，又前往要錢，雙方一言不合發生爭執，在汽車旅館櫃檯大演全武行，皆掛彩受傷。

該案纏訟至今歷經8年，2016年姚男及黃女自白認罪，姚判處有期徒刑5月及、黃則是判處4月有期徒刑，緩刑2年。可改易科罰金；另一名嗆聲的詹男則因犯共同犯恐嚇取財未遂罪，日前彰化地院審結，判處有期徒刑3月，可易科罰金。