武漢「萬人示威」抗議醫保大幅縮水！　當局回應再引爆民怨

記者鄭思楠／綜合報導

據網友爆料，湖北武漢8日有上萬名退休老人上街抗議醫保改革，要求當局公開解釋為何每月260多元（人民幣．下同）的醫藥補貼被降至僅數十元。此外，這次武漢市員工基本醫療保險被調整，但武漢市公務員醫保卻不受影響，引發大批網友質疑。

據Twitter帳號「李老師不是你老師」發布的影片、圖片顯示，抗議人士以中老年人居多，他們在現場高唱國際歌，有警員維持秩序，氣氛大致平和。

「李老師不是你老師」表示，「原本退休老人每個月有260元的劃帳，現在每個月只有83元。表面上現在一年可以報銷4000元，實際可報銷金額只有1300元。且有用的藥被踢出醫保，沒用的藥才能報銷，變相等於自費醫療。」集會者稱，倘若政府不解決問題，定於本月15日舉行更大規模的抗議。

據悉，武漢市運行了20多年的職工醫保制度，實行「統籌帳戶＋個人帳戶」的保障模式。此前醫保以「保住院」為重心，住院費用使用統籌基金報銷，而門診看醫生只能通過個人帳戶支付。

據武漢近日發布的《武漢市職工基本醫療保險門診共濟保障實施細則》，最新的變動方案，則是將門診治療費納入統籌基金範圍支付，報銷比例從50%起步。為此，調整醫保個人帳戶的計入辦法。由原來的單位繳費的一定比例和個人繳費的全部，轉變為只劃入個人繳費部分；退休人員則按照2021年養老金平均水平2.5%劃入。具體計入金額為每月83元。《細則》指，改革個人帳戶劃入比例後，增加的資金會全部放入門診統籌基金。而當地公務員醫保不受影響。

▲湖北武漢8日有上萬名退休老人上街抗議醫保改革。（圖／翻攝自推特）

對此，武漢市醫療保障局官網9日發布政策解讀。解讀說，醫保改革的目的是強化統籌基金支撐能力，在人口老齡化、就醫需求持續增加的大趨勢下，「更有利於保障參保職工的權益。」

針對有參保員工反應，改革後「個人帳戶劃入少了，吃虧了」，官方解讀稱，從當期看，大部分參保職工的個人帳戶劃入會減少；從長期看，相當於用個人帳戶減少劃入的錢為所有參保員工增加了普通門診統籌待遇，「改革後統籌基金的規模更大，對參保職工的支付能力更強，對病種的保障更全。」

這個新增的普通門診統籌支付，在職員工報銷上限為3500元，退休人員為4000元。報銷的門檻費則為300元。

不過，官方說法並不為許多網友買單。大部分網友狂酸，「這麼好的政策，建議公務員先實行。」一些人質疑，正是過去3年的防疫清零政策，讓醫保加速出現缺口，「核酸不是免費的，地方財政被掏空了」、「政府缺錢時找一般人民開刀，離退休幹部的門診卻依然100%報銷，盯上老百姓醫保卡上那點可憐的錢了！幹部病房啥時候改革一下」。一些網友則回應，不只武漢，其他一些大城市也已陸續展開類似醫保改革。