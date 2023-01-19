大陸醫保未納輝瑞倍拉維　官方談判破裂主因：價格是問題

▲輝瑞口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）。（圖／CFP）

文／中央社

中國醫保未納輝瑞COVID-19治療藥物倍拉維（Paxlovid），官方坦言，「我們也要考慮基金和社會的承受力」，間接指出價格問題是談判破裂、倍拉維未納醫保原因。

據《澎湃新聞》報導，中國國家醫保局醫藥服務管理司副司長黃心宇18日在國家醫保目錄調整記者會上談及倍拉維未納醫保一事作出上述表示。 「每個藥品的價格在不同國家有著不同的標準，這個藥可能有自己的考慮，在談判中我們也給了很大的誠意」，黃心宇說。

黃心宇指出，談判中，雙方還是有比較大的差異，「因為在我國，這個藥理論上，大部分人都可以用，尤其是老人，使用的人群是非常龐大的，但我們也要考慮基金的承受力和社會的承受力，不能所有資源都投在一個藥上面」。 黃心宇強調，輝瑞的藥不是特效藥，不過現在從臨床上來看，確實有效，從現有的證據上看，效果也確實是不錯的。

中國去年2月批准倍拉維進口使用，醫保採購價格為人民幣2300元（約新台幣1萬元）。由於價格問題，國家醫保局先後約談阿茲夫定和倍拉維等兩款藥品生產經營企業，企業後來主動採取了降價措施，倍拉維價格由2300元降至1890元。

中國醫療界人士張寧曾經透露，談判期間輝瑞報價由1890元降至604元，中國醫保部門則砍價至200元，輝瑞代表拒絕接受；這個消息未獲證實。 《新京報》18日報導揭露談判細節。

報導引述知情人士說法指出，沒有出現報價低至600多元情況，實際報價高出許多，談判最終未成功，原因就是輝瑞報價過高，距離底價過遠，談判過程中基本未降價。 報導提到，包括倍拉維在內，輝瑞當天有6個藥品進入醫保談判，前面5個都由副總裁談，談到倍拉維時，副總裁等高管已離場。

這名知情人士說，這一舉動已經傳遞明確訊號，加上談判過程企業無降價意圖，企業表達的意願已相當明顯。 中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情去年12月急遽升溫，倍拉維一藥難求，黃牛市場甚至喊價至人民幣5萬元（約新台幣22萬元），在供不應求下，另也有人轉買來自印度的數款廉價仿製藥。

路透社、金融時報等外媒日前報導，輝端藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla）曾說，中國要求倍拉維售價低於售予大多數中低收入國家價格，雙方定價談不攏。他認為，中國是全球第2大經濟體，不認為其支付的價格應較窮國薩爾瓦多低。