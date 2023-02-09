盼政院盡快核定捷運動工　盧秀燕讚陳建仁有2大強項特質

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院9日召開例行院會，不同於上周院長陳建仁首次主持院會，6都市長全都出席，今天僅高雄雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲與台中市長盧秀燕親自出席，其他縣市都由副市長代表。盧秀燕受訪時說，今送給院長、副院長台中捷運的特製限量卡，喊話早日核定工程、早日動工；另外，她也再次稱讚陳建仁非常有耐心，鄭文燦對業務非常熟稔。

盧秀燕表示，今天專程上來，同時給院長、副院長送一個很小的紀念品，就是台中捷運綠線的特製限量卡，主要希望院長副院長能成全，盡快讓第2條捷運藍線能夠核定，早日開始動工。另外，捷運綠線的向北延伸到大坑、向南延伸到彰化，這條捷運的延伸線可行性計畫，她也請求政院早日核定。

接著盧秀燕說，今天在會議中還有提到一個議題，就是台中的國際會展中心，是全國最大的會展中心之一，有多達5000個單位，其中一半是台中市政府自建，另外一半是由國貿局興建。原來的經費編列42億，現在成本已經上漲可能會無法開標，所以今天也替國貿局請求中央給多一點錢，才有辦法履行西側會展中心早日能發包動工。

媒體追問，今天國民黨首長只有妳出席？盧秀燕說，按照過去慣例，市長、副市長都可以出席，很多直轄市長還是必須以市政為主，市政有很重要的事情，市長還是必須親自主持。今天剛好她在市政上可以調節，時間是可以的，再加上捷運、國際會展中心也很重要，所以就親自上來。

至於討論氣氛如何？盧秀燕說，非常好，陳院長非常有耐心，連續2次院會觀察到他非常有耐心、願意傾聽的人，基本上雖然發言內容大家很熱烈，相關建設也很重大、繁複，可是他很有耐心傾聽，這是他的強項跟特質。

另外，盧秀燕也提到，副院長鄭文燦對業務非常了解，會後她也單獨拜訪鄭副院長，就有關於台中捷運藍線以及綠線延伸、會展中心等，有進一步的拜託。他對內容也很了解，因為他過去在桃園主政過，所以也很清楚，也很爽快允諾會協助，我們靜待佳音。