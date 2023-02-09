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社會 社會焦點 保障人權

「我開BMW妳不想坐嗎？」　單戀男被拒半夜潑汽油！下場GG

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義劉姓男子與小楓（化名）原本是互動密切的友人，去年6月間因為被拒絕進一步發展，竟傳送「晚上8點妳沒來的話，放心我尊重妳的意思不會做小動作，換大動作的」等訊息威脅，還在半夜跑到對方住家敲門、潑汽油、擊打玻璃。嘉義地院法官審理後，依實行跟蹤騷擾行為罪判他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，另依攜帶凶器及其他危險物品實行跟蹤騷擾行為罪，判處有期徒刑1年3個月。

▲▼犯罪,行兇,挾持,尾隨,暴力,威脅,跟蹤,傷害。（圖／記者周宸亘攝）

▲劉男追求小楓被拒絕，竟跑到對方住處潑汽油、砸玻璃。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，劉男有意追求小楓，但去年6月間被對方告知彼此不適合，不願意進一步發展，因此心生不滿，並於同年8月至10月間多次傳送訊息騷擾，包含「晚上8點妳沒來的話，放心我尊重妳的意思不會做小動作，換大動作的」、「我跟五鬼說信女XXX（小楓的名字）要供養五鬼大帝」、「對了我今天開BMW妳不想坐嗎」、「好險我昨晚沒有答應要放過妳」、「真的是想要我行動，好好跟妳說不聽」。

劉男還在2022年10月25日深夜11時許開車前往小楓住處附近蹲點，觀察對方行蹤，然後在隔日凌晨0時許透過窗戶朝屋內潑汽油；小楓在凌晨1時許返家，發現屋子遭人潑汽油，因此心生恐懼。

但劉男仍不打算罷手，同日凌晨2時許他再次來到小楓住處敲門，過了1個小時，又持甩棍敲擊房子的玻璃門，導致玻璃破裂毀損，讓當時正在家中休息的小楓飽受驚嚇。

嘉義地院法官認為，劉男只是因為追求被拒絕，就在小楓家附近徘徊，還做出潑汽油、半夜敲門、持甩棍打破玻璃等行為，實在不可取，由於罪證確鑿，最終依實行跟蹤騷擾行為罪，累犯，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，另依攜帶凶器及其他危險物品實行跟蹤騷擾行為罪，累犯，判處有期徒刑1年3個月，全案仍可上訴。

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