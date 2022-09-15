鳳梨被控販毒詐騙「害死多少家庭」　19歲做2事被判入獄3年

記者黃翊婷／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）被一名女網友在臉書「爆料公社」PO文指控詐騙、販毒，他13日在個人臉書PO文回應，強調「我一直都承認我是惡行至極之人」，如今也一直在彌補社會。經查，鳳梨19歲時曾因幫詐騙集團把風，騙走高雄一名阿嬤47萬元，後來又被警察抓到持有毒品K他命，這2起案件讓他被判3年有期徒刑，直到2015年7月才假釋出獄。

▲鳳梨收到粉絲、親友截圖傳訊，發現一名女網友在爆料公社指控他販毒、詐騙。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨吳泓逸，下同）

根據判決書資料顯示，鳳梨19歲時加入以蔡姓男子（綽號大哥）為首的詐騙集團，集團成員在2011年2月20日打電話給曹姓阿嬤，並假裝成警察及檢察官，通知阿嬤有人冒用她的身分前往醫院領取心臟疾病的相關補助款，檢方正在偵辦中，因她屢經通知均未到庭，所以須依指示交付現金47萬元以供監管。

曹姓阿嬤信以為真，雙方相約在2011年2月24日交付款項，蔡男便開車載鳳梨和2名少年前往取款，鳳梨負責把風；後來阿嬤驚覺受騙憤而報警，檢警在收據上採集到3枚指紋，經比對確認與鳳梨相同，這才將他逮捕。

鳳梨在偵查及法院審理程序中均主張，在做筆錄之前有個警察對他很凶，他是配合警察的意思回答，雖然他有參與整個取款的犯行，但不知道這是詐騙行為，是警察要他承認的。不過，高雄地院法官沒有採信，並依觸犯偽造公文書罪，判處鳳梨1年6個月。

▲鳳梨因為直白敢說話的風格，吸引許多粉絲。

此外，鳳梨2011年12月7日在嘉義某餐廳附近的巷弄內，向一名姓名不詳、綽號「中哥」的成年男子以2萬4000元的價格購買20包K他命（大包10包、小包10包），其中2包自行服用，剩下的18包打算轉售，但他尚未與購毒者聯繫交易等事宜，就在同年同月8日被警方抓倒，最後被嘉義地院法官依法判處1年8個月，緩刑3年。

然而，鳳梨因為偽造公文書罪被判刑的案子在2013年3月28日經最高法院駁回上訴，判決確定，導致毒品案的緩刑被撤銷，最終他必須為這2起案件服刑3年，直到2015年7月才獲准假釋出獄。鳳梨出獄後不久便與網紅罔腰（江甜菲）交往，後來2人分手，他時常在直播中分享對時事的看法，加上直白敢說話的風格，一夕爆紅，粉絲也常以他招牌的台灣國語稱號「鼠薯」來稱呼他。

▼▲鳳梨投入經營手搖飲店。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

今年6月鳳梨與直播主連千毅槓上，當時連千毅指控他有詐騙、販毒前科，他也坦承確有此事，並以自身經歷提醒年輕人，「希望各位不要跟我小時候一樣白目，這個社會是有法律的，做壞事是會被關的！」對於網路上的攻擊聲浪，當時他曾做出二度回應，強調自己未曾迴避、隱藏過去曾坐牢的事，「我的人生我自己負責」。

如今，這些事情又被女網友PO上臉書「爆料公社」，指控鳳梨「販毒害死多少家庭」、「比詐騙團惡劣」，再度掀起爭議。對此，鳳梨13日在個人臉書PO文回應，「我一直都承認我是惡行至極之人，我到底什麼時候包裝自己否認過？」因為自知愧對社會，現在一直都在努力彌補，如果有人認識這位女網友，他願意出面親自道歉，「對於我的惡劣至極，我希望親自跟她道歉，我真的不知道我惡劣到她什麼。」

▼鳳梨透過臉書回應女網友的指控。