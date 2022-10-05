「肚臍下長痘痘」露鳥男逼藥局女店員摸一下　結局超慘

記者黃翊婷／綜合報導

曾姓男子今年4月6日前往嘉義市某藥局，並向藥師助理小玉（化名）聲稱自己的肚臍下方長痘痘，將人騙進廁所後，強拉對方的手碰觸生殖器。雖然曾男事後矢口否認犯行，但警方在現場找到他留下的精液痕跡，加上有監視器畫面等證據佐證，最終他還是被嘉義地院法官依強制猥褻罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲曾男謊稱長痘痘，強拉小玉的手去碰自己的下體。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，曾男4月6日下午4時許前往嘉義市某藥局，並向小玉聲稱自己肚臍下方長痘痘，希望對方至廁所幫忙看一下；小玉答應之後便隨著曾男進入廁所，脫褲檢查確定沒有紅腫，沒想到下一秒竟然被強拉左手去觸摸生殖器。

小玉嚇了一跳趕緊將手抽回，並要求曾男前往泌尿科檢查，對方卻糾纏不休，還說要等到勃起會比較明顯，她害怕遭遇危險，於是立即裝忙逃離廁所，結果曾男竟然二度要求她返回廁所，讓她非常困擾，進而決定報警求助。

曾男事後接受警詢時，矢口否認曾強拉小玉的手觸摸自己的下體。但警方在該藥局的廁所採集到精液斑，經檢驗DNA-STR型別與曾男相符，監視器也確實拍到他曾進入店內廁所；另外，測謊時當他被問到是否曾抓小玉的手碰觸下體，測試結果也呈現不實反應。

嘉義地院法官根據以上種種證據，認定曾男就是為了滿足一己私慾，侵害小玉的性自主權，對當事人造成嚴重的心理傷害，而且雙方至今都未達成和解，但考量到他已經當庭認錯，「我知道錯了，不會再犯」，最終依強制猥褻罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。