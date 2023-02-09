人夫外遇挨告繼續秀恩愛　女兒問1句話遭甩巴掌！下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義已婚人夫阿強（化名）是某公司老闆，2020年9月間被妻子抓包外遇伴遊女郎，攤牌之後仍繼續交往，有一次女兒詢問他「是不是去外面找女人」，竟惡言相向，甚至出手打耳光。阿強的妻子認為他根本不思悔悟，心寒提告求償30萬元，並獲得嘉義地院法官判准。

▲阿強外遇伴遊女郎，被妻子抓包仍繼續與小三交往。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿強的妻子在判決書中提到，和丈夫婚後育有2名子女，2020年9月間丈夫的手機震動，因為當時丈夫正在盥洗，她擔心有緊急事件，於是幫忙看了一下，沒想到竟然抓包丈夫外遇伴遊女郎，氣憤提出質問，丈夫坦承發生婚外情，「我希望他們分手，但他們仍持續交往」，2021年7月甚至還被她發現數張親密照片，包含相擁、接吻、穿情侶裝等等，拍攝的愛情照片還命名為「call me queen（叫我女王）」。

阿強的妻子表示，她一氣之下對小三提告，獲判賠償20萬元，但丈夫還是不知悔改，時常與小三聯繫，去年2月間女兒詢問丈夫「是不是去外面找女人」，丈夫竟然惡言相向，還徒手打了女兒耳光，她原本不願意提告，可是丈夫一直不思悔悟，經常口出惡言，實在忍無可忍，才決定硬起來提告求償精神慰撫金30萬元。

對於上述指控，阿強經過合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也未提出任何書狀聲明或陳述。

嘉義地院法官認為，阿強明知自己已婚，仍與伴遊女郎發生婚外情，經妻子質問，也坦承外遇且發生過性行為，沒想到事後又被抓包和小三拍攝親密照片以及傳送示愛訊息，導致妻子精神上承受莫大痛苦，考量到雙方身分地位、經濟收入等因素，最終判他應賠償妻子30萬元，全案仍可上訴。

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