台中40歲單親媽貧血昏倒送醫　開刀赫見「29顆宮肌瘤」

▲台中40歲女貧血昏倒送醫，開刀赫見「滿肚子宮肌瘤」。（圖／光田醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名40歲劉小姐是位40歲的單親媽媽，育兒工作兩頭燒，日常生活忙碌忽略照顧自己，長期貧血，且生理期時狀況更為嚴重，遲遲未進一步接受檢查，日前暈眩嚴重至昏倒被送進急診。超音波檢查發現，劉女血紅素已低至3.6且腹腔有異狀，進一步手術後，竟取出29顆肌瘤。

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▲光田綜合醫院婦產部部長蘇棋楓說，其實子宮肌瘤是婦女很常見的良性婦科腫瘤。（圖／光田醫院提供）



光田綜合醫院婦產部部長蘇棋楓說，其實子宮肌瘤是婦女很常見的良性婦科腫瘤，好發於30至50歲，而劉小姐的症狀是長期經期出血量過大，一直忍耐不適，輕忽嚴重性。劉女術後恢復良好，解決子宮肌瘤問題後，連帶貧血症狀也可因此獲得改善，對於生活品質與工作情況都有幫助。

蘇棋楓指出，一般而言子宮肌瘤的問題，單單從身型外觀是看不出來異狀，會不會疼痛關鍵是肌瘤生長的大小和位置狀況，若是有壓迫到周圍臟器，像膀胱、腸道、骨盆或腰背神經等，會引起相關的不適與疼痛。若是沒有，也曾有婦女與子宮肌瘤和平共處至更年期的案例。

蘇棋楓補充，現代女性由於壓力、飲食、環境荷爾蒙，以及代謝等各種綜合因素刺激之下，易造成子宮肌瘤，難以預防，不過子宮肌瘤一般多是良性纖維瘤，女性朋友不需過於緊張，但也不可掉以輕心，只要有月經週期不正常、出血多、時間長、有血塊等異樣，須至婦產科進一步檢查，確定相關病因，及早治療，才不至於小病拖至大病。