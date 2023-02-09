里民活動卻生離死別！遊覽車蘇花公路自撞山壁6死案判刑定讞

▲遊覽車自撞蘇花山壁釀6死39傷悲劇，司機判刑定讞。（圖／記者游芳男翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市新店區復興里民2021年3月間舉辦自強活動，結果遊覽車行經蘇花公路時失控自撞山壁，造成6死39傷慘劇。遊覽車游姓駕駛之後被依照「過失致死」罪嫌起訴，一二審均將他判刑1年6月。案經上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

本案發生於2021年3月16日，「騰龍遊覽車」當時由花蓮往宜蘭行經蘇花公路宜蘭東澳段，行經標誌里程115K、連續彎道的下坡路段，遊覽車突然失控，撞上山壁，車體撞出一個大洞，車上座椅掉落，乘客都被甩飛，造成6死39傷慘劇。案發後檢警進行調查，認為遊覽車游姓駕駛具有過失，依照「過失致死」罪嫌提起公訴。

一審法院調查發現，案發當日下午16時19分14秒許，游男駕車進入該連續彎道下坡、速限40公里的路段，未提早換入低速檔位，竟仍以5檔高速檔位行進。游男又以油壓減速器取代煞車功能，以時速45公里超速行駛；最後進入該路段第1個右彎彎道時，因車速過快而跨越分向限制線駛入對向車道。此時游男雖試圖降檔以引擎煞車減速，但他的右手操作排檔桿往下拉至空檔後，又以右手拉回方向盤，導致換檔未完成而停在空檔，且因換檔時踩離合器踏板，致油壓減速器被迫中斷。

遊覽車繼續向下衝，行駛至該路段第3右彎彎道時，游男緊急煞車，遊覽車即循右彎彎道之切線方向，往左沿輪胎軌跡衝向對向車道路側、擦撞路側山壁擋土牆。過程中，游男先後向右遽轉方向盤又將車頭駛回原車道，也讓遊覽車左側車身後段外甩並撞擊山壁擋土牆，最後車頭撞擊路側護欄而橫停在馬路上，車上乘客死傷慘重。

一二審法院均認定游男有罪，但考量他符合自首減刑要件，又積極與被害人尋求和解，因此一二審法院均將他判刑1年6月。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。