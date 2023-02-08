派出所前公車撞燈桿！女警「視訊巡邏」驚覺有異　救出昏厥司機

記者黃宥寧／台北報導

驚險一瞬間！北市北投關渡派出所警員林柔君利用視訊巡邏發現，派出所外公車站1輛公車撞上燈桿，驚覺不對勁，立刻與同仁前往關心，赫然發現公車司機暈坐在駕駛座上，隨即通報119，並維持現場交通秩序，所幸司機經送醫無生命危險。事後，客運公司及司機也對於員警第一時間救助表示感激。

▲北投分局關渡派出所警員林柔君值班時，發現派出所外有公車撞燈桿，結過果是司機身體不適，暈坐在駕駛座上 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

日前，43歲黃姓公車司機行經關渡公車站牌要停靠時，因糖尿病突引起頭暈，為保護車上乘客安全，努力控制車輛不要失控，更讓公車減速進站，最後碰撞到燈桿停下，並打開車門讓乘客下車，但頭暈加上撞車後導致其虛弱的癱坐在車上。

▼北投分局關渡派出所警員任桓均（左）、警員林柔君（右）機警救援暈攤的公車司機。（圖／記者黃宥寧翻攝）

所幸，關渡派出所機警的林柔君員警於視訊巡時，發現派出所外的公車站有異狀，立刻與備勤同仁任桓均前往查看，通知救護車到場將司機送醫，並在現場維持交通秩序，另通知客運公司人員及大型拖吊車到場，待排除事故公車後才離去。事後乘客及客運公司人員，對於警方第一時間救助司機表示非常感謝。