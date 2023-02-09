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烏克蘭將獲至少百輛「豹1戰車」　英將助訓飛官駕北約戰機

▲▼德國豹1（Leopard 1）主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭可能接收超過100輛豹1（Leopard 1）主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

德國、荷蘭和丹麥表示，烏克蘭將在「未來數月」接收至少100輛豹1主力戰車。烏克蘭總統澤倫斯基8日抵倫敦後，英國宣布擴大對烏武裝部隊訓練計畫，將訓練烏飛官操作北約戰機。

●德荷丹允諾「未來數月」援烏豹1戰車 至少100輛
德國、荷蘭和丹麥國防部在聯合聲明中說，烏克蘭「未來數月」將接收至少100輛豹1戰車（Leopard 1），以及豹1戰車「所需的後勤支援和訓練」。豹1是更先進豹2（Leopard 2）戰車的前身，盟國也已承諾提供基輔豹2戰車。

交付戰車的新承諾是德國、荷蘭和丹麥同意援助烏克蘭「新豹倡議」一環。3個合作夥伴表示，這項戰車倡議將補強已在進行以豹2戰車支持烏克蘭的努力，還說比利時初步也有興趣加入。

▲▼澤倫斯基出訪英國，會晤英國國王查爾斯三世。（圖／路透）

▲澤倫斯基出訪英國，會晤英國國王查爾斯三世。（圖／路透）

●澤倫斯基訪倫敦 英國將訓練烏飛官操作北約戰機
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日抵達英國倫敦，為自從將近一年前遭到俄羅斯入侵以來，他第2次出訪，並將於明天訪布魯塞爾。他赴英國國會演說，並且會見英國首相蘇納克（Rishi Sunak）和國王查爾斯三世（King Charles III）。

英國宣布擴大對烏克蘭武裝部隊的訓練計畫，目標為確保烏克蘭飛官未來能駕駛北大西洋公約組織（NATO）規格的先進戰機，英國將與國際盟友協調合作，致力滿足烏克蘭的防衛需求。英國並將宣布新一輪制裁，納入協助俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）累積個人財富的人士，以及從侵略戰爭獲利的企業。

●澤倫斯基將訪歐盟 參加27成員國領袖峰會
基於安全考量，澤倫斯基可能的歐盟峰會之行嚴格保密。不過，歐洲議會（European Parliament）消息人士說，他們準備為澤倫斯基舉行一次特別會議，讓他發表演說。之後，澤倫斯基將前往布魯塞爾市另一端出席計劃已久的歐盟27成員國領導人峰會。

這趟高風險訪問將達到另一個目的，它可以讓澤倫斯基有機會向關鍵盟邦表達強有力的個人感謝，促使他們繼續在俄烏戰爭上採取一致立場，並作出更大的貢獻。

▲▼美國總統拜登發表國情咨文。（圖／路透）

▲美國總統拜登發表國情咨文。（圖／路透）

●拜登國情咨文演說 強調與烏克蘭同一陣線
美國總統拜登去年國情咨文演說內容，戲劇性的受到當時才剛爆發幾天的俄羅斯出兵入侵烏克蘭所影響。當時，烏克蘭與兵力強得多的俄羅斯軍隊持續作戰的可能性微乎其微。但近一年過去，烏克蘭仍堅定抗敵。

拜登7日發表國情咨文時特別向烏克蘭致敬，指蒞臨現場的烏克蘭駐美大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）代表的「不僅是她的國家，也是烏國人民的勇氣」。

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