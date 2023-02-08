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快訊／被爆歧視原民　桃園市警局「火速調職」所長

▲▼快訊／被爆歧視原民　桃園市警局「火速調職」所長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局將玔頂派出所所長調至內勤非主管職務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

桃園大溪區一名16歲原住民少年於1月初中彈身亡，家屬致電追問承辦的玔頂派出所死因級兇嫌動機，卻得到歧視言論，憤而發文痛批。對此，桃園市政府警察局表示，已指示督察室成立專案小組調查，目前先將該所長調整至分局內勤非主管職務。

桃園市政府警察局8日晚間發布新聞稿表示，局長非常重視此案，立刻指示督察室成立專案小組調查，初查本案刑案（槍殺案）已於案發後2日偵破，絕對沒有消極偵辦的情況。

桃園市警局表示，家屬指控歧視言論部分，由於雙方說詞出入甚大，因此先將所長調整至分局內勤非主管職務，後續將深入調查，如查證屬實將予以重懲。

▲▼ 桃園槍擊 。（圖／家屬提供）

▲桃園市大溪區16歲原住民少年慘遭槍殺當場死亡。（圖／家屬提供）

據悉，16歲原民少年1月12日在大溪區南興里遭槍擊死亡，由於少年的告別式將於2月12日舉行，家屬仍不知道孩子的死因，因此打電話向玔頂派出所詢問，卻得到原住民就是要錢的歧視說法，因此憤而上網發文控訴。

「絕對沒有歧視！」大溪分局圳頂派出所所長曾國鴻向《東森新媒體ETtoday》還原當天對話表示，當時家屬詢問法律問題，他想到原住民有「原住民族法律服務中心」可諮詢，才想確認後轉介，另少年告別式將近，認為犯罪被害人保護協會可以協助，才開口提供可向其請求協助喪葬費用等。

曾國鴻無奈表示，他跟家屬毫無關係、嫌隙，因此沒有仇視的理由，且案子早已破案，「槍擊案關心與同情都來不及了，案發後也積極偵辦，絕對沒有污衊任何人身份。」
 

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