「粉紅超跑」魅力難擋　2／12起駕！報名人數衝破11萬創新高

▲拱天宮媽祖徒步前往北港朝天宮進香將在2月12日凌晨出發，今年報名人數超過11萬人，創歷史新高。（圖／資料畫面）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步至北港朝天宮進香，將於國曆2月12日凌晨出發，1月16日開始報名，至昨(8日)傍晚6點截止報名，人數有11萬3221人，搭遊覽車人數有74輛，再創新高。

通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，是國內宗教盛事，每年都吸引數萬信徒報名參加，去年不受疫情影響，約有9萬1000名信眾報名，創下歷年紀錄，今年疫情持續趨緩，報名人數大幅成長2萬2千多人，突破11萬人，再創紀錄。

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▲▼拱天宮媽祖徒步前往北港朝天宮進香將在2月12日凌晨出發，今年報名人數超過11萬人，創歷史新高。（圖／資料畫面）



拱天宮管理委員會總幹事陳春發說，今年疫情稍緩報名人數創新高，對防疫不會鬆懈，會宣導香燈腳配合戴口罩，廟方也會成立防疫小組，全程做好防疫措施。

陳春發說，蔡英文總統將於11日下午3點到拱天宮參香，向媽祖婆「敬轎」，而副總統賴清德也會在11日晚間8點到拱天宮參拜，並將與眾人一同把媽祖神尊請出神龕。

白沙屯媽祖今年往北港進香期程，2月12日凌晨0時45分登轎，1時25分出發，2月17日到達北港，23時40分進火，2月20日下午16時回宮。全程9天8夜，對比去年進香行程8天7夜，增加1天，而今年的去程有6天，對比去年只有2天半，信眾腳力負擔舒緩許多，但今年回程只有64小時，才是對信眾耐力大考驗。



▲拱天宮媽祖徒步前往北港朝天宮進香將在2月12日凌晨出發，共9天8夜，2月20日下午4點回宮。（圖／記者蔡文淵翻攝）